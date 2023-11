Ali je zdravo spati pri vročem radiatorju

Kurilna sezona se je že zdavnaj začela, zunanja temperatura počasi, a vztrajno pada, v gorah že naletava sneg.

Ko slišimo kurilna sezona, potem pomislimo tudi na stroške, seveda, če sami plačujemo stroške ogrevanja. Pomembno nam je, da je prostor, v katerem se zadržujemo, optimalno ogret, ne preveč ne premalo.

Strokovnjaki svetujejo, da je idealna temperatura okoli 18 stopinj Celzija, še posebej v prostoru, kjer se zadržuje več ljudi. V naslovu je omenjen radiator, kljub temu da so ta ogrevalna telesa že skoraj izumrla. Torej, sledeče velja tudi za prostore, ki se ogrevajo s talnim in stenskim ogrevanjem.

Postavlja pa se vprašanje, ali je treba notranjo temperaturo povišati ponoči, ko se zunaj ohladi. Odgovor je ne!

Zvečer telesna temperatura počasi pada, kar je eden od signalov, da je čas za spanje. Če pa je prostor pretopel, se telo ne bo moglo sprostiti in pripraviti na spanje, ne glede na to, kako zaspani ste.

Evo, kako to vpliva na vaše zdravje

Upoštevajte, da je sezona prehladov in grip, zato je pomembno, da storite vse, da zaščitite svoje dihalne poti. Raziskava Medicinske univerze v Varšavi je pokazala, da so nekateri načini ogrevanja v zaprtih prostorih pomembni dejavniki tveganja za alergijski rinitis in astmo. Centralno ogrevanje izsuši nos in grlo, kar povzroči manjšo zaščitno oblogo, več boste smrkali in težje dihali.

Centralno ogrevanje kožo rado izsuši

Optimalna temperatura v spalnici je lahko nekoliko subjektivna, saj se razlikuje glede na individualne preference. Vendar pa se splošno priporoča, da je temperatura med 15°C in 20°C optimalna za večino ljudi med spanjem. Mnogi ljudje najdejo udobje pri temperaturah okoli 18°C.

Pomembno je upoštevati, da lahko posamezne preference glede temperature med spanjem variirajo, zato je priporočljivo poskusiti različne nastavitve in ugotoviti, kaj vam najbolj ustreza.

Poleg temperature je pomembno tudi zagotoviti dobro prezračevanje in vlažnost v prostoru, saj lahko ti dejavniki vplivajo na kakovost spanja.