24 dejstev o olimpijskih igrah, ki vas bodo navdušila

Včeraj je Andreja Leški zase in kot je večkrat ponovila, tudi za Slovenijo, osvojila kar zlato olimpijsko odličje v judu, v kategoriji do 63 kilogramov.

V trenutku je postala najbolj znana Slovenka. Spoznali so jo tudi tisti, ki nikoli niso gledali niti ene same judo borbe. Kar na jok nam je šlo, ko smo gledali njeno zmago. Solze sreče so nas spet poenotile v veselju do njenega uspeha.

In tako bo tudi v naslednjih dneh, ko bomo jokali s poraženci, kričali na televizijo, se veselili z zmagovalci. Vsaki dve leti se prilagodimo drugemu časovnemu pasu, počutimo se malo bolj domoljubno in postanemo res dobri v prepoznavanju zastav in državnih himn z vsega sveta.

Da bi se poglobili v olimpijski duh in čustva, ki so povezana z njim, smo navedli nekaj dejstev o olimpijskih igrah, ki vas bodo navdušila. Tako da se boste imeli v kaj poglobiti, medtem ko čakate na padec naslednjega atletskega rekorda.

1. Prve olimpijske igre so potekale v 8. stoletju pr. v Olimpiji v Grčiji. Prirejali so jih vsaka štiri leta 12 stoletij. Potem, v 4. stoletju našega štetja, je cesar Teodozij I. prepovedal vse poganske praznike in olimpijskih iger ni bilo več.

2. Vendar pa je bila atletska tradicija obujena približno 1500 let pozneje: Prve moderne olimpijske igre so bile leta 1896 v Grčiji.

3. V stari Grčiji športniki niso skrbeli za sponzorstvo, zaščito ali modo - tekmovali so goli.

4. Takrat so igre trajale pet ali šest mesecev.

5. Ženske lahko tekmujejo na olimpijskih igrah od leta 1900.

6. Od 1924-1992 so zimske in poletne olimpijske igre potekale v istem letu. Zdaj sta v ločenih ciklih in se izmenjujeta vsaki dve leti.

7. Samo štirje športniki so osvojili medalje tako na zimskih kot na poletnih olimpijskih igrah. Le ena izmed njih, Christa Ludinger-Rothenburger, je istega leta osvojila medalje.

8. Med igrami v Londonu leta 2012 je olimpijska vas potrebovala 165.000 brisač za nekaj več kot dva tedna dejavnosti.

9. Uradna jezika iger sta angleščina in francoščina, ki ju dopolnjuje uradni jezik države gostiteljice.

10. Tarzan je tekmoval na olimpijskih igrah! Johnny Weissmuller, športnik, ki je postal igralec in je igral Tarzana v 12 filmih, je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja osvojil pet zlatih medalj v plavanju.

FOTO: Andrej Isakovic Afp

11. Od leta 1912 do 1948 so na olimpijskih igrah sodelovali umetniki: slikarji, kiparji, arhitekti, pisatelji in glasbeniki so se potegovali za medalje na svojih področjih.

12. Med igrami v Berlinu leta 1936 sta si dva japonska skakalca s palico izenačila drugo mesto. Namesto da bi znova tekmovali, so srebrno in bronasto medaljo prerezali na pol in dve različni polovici zlili skupaj, tako da je vsaka imela pol srebrne in pol bronaste medalje.

13. Ste vedeli, da olimpijsko baklo prižgejo na starodaven način v templju Hera v Grčiji: igralke, oblečene v kostume grških svečenic, uporabljajo parabolično ogledalo in sončne žarke, da prižgejo baklo.

14. Od tam začne bakla svojo štafeto do mesta gostitelja: običajno jo nosijo tekači, vendar potuje tudi s plovili, letali, s konji, tudi na kamelah, prek radijskih signalov, pod vodo ...

15. Neprižgano olimpijsko baklo so večkrat ponesli tudi v vesolje.

16. Štafetna bakla in olimpijski ogenj naj bi gorela ves čas dogodka. V primeru, da plamen ugasne, ga je mogoče ponovno prižgati le z rezervnim plamenom, ki so ga prižgali tudi v Grčiji, in nikoli z navadnim vžigalnikom!

17. Igre v Londonu 2012 so bile prve olimpijske igre, na katere so vse sodelujoče države poslale športnice.

18. Naslednji športi (žal) niso več del olimpijskih iger: solo sinhrono plavanje, vlečenje vrvi, plezanje po vrvi, letenje z balonom, dvoboj s pištolo, tandemsko kolesarstvo, plavalni tek z ovirami in skok v daljino. Na srečo je bilo streljanje golobov v živo enkratno in le del olimpijskih iger leta 1900 v Parizu.

19. Pet obročev olimpijskega simbola – ki jih je oblikoval baron Pierre de Coubertin, soustanovitelj modernih olimpijskih iger – predstavlja pet naseljenih celin sveta.

20. Šest barv – modra, rumena, črna, zelena, rdeča in belo ozadje – je bilo izbranih, ker zastava vsake države vsebuje vsaj eno od njih.

Današnji ženski triatlon. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

1. Olimpijske igre je gostilo 23 različnih držav.

22. Prva uradna olimpijska maskota je bil Waldi, jazbečar, na igrah leta 1972 v Münchnu.

23. Prve igre v Južni Ameriki so bile leta 2016 v Riu.

24. V 17 dneh poletnih olimpijskih iger v Riu je 10.500 športnikov iz 205 držav predstavljalo 42 različnih športov in sodelovalo na 306 tekmovanjih.