15 presenetljivih stvari, ki zvišajo naš krvni tlak

Zdravnica Carol DerSarkissian, specialistka urgentne medicine, je na ameriški spletni MedicineNet objavila zapis, v katerem razkriva 15 presenetljivih stvari, ki zvišajo krvni tlak.

Večja slika krvnega tlaka

Verjetno ste že slišali, da je treba paziti na količino zaužite soli. To je zato, ker poskrbi, da vaše telo zadržuje vodo, kar dodatno obremenjuje vaše srce in žile. Sol – poleg skrbi ter jeze – niso edine stvari, ki lahko zvišajo krvni tlak. Čeprav začasni skoki tlaka niso nujno problem, lahko številke, ki čez čas ostanejo visoke, povzročijo resno škodo.

Dodan sladkor

Morda je pri zvišanju krvnega tlaka to še pomembnejše od soli, zlasti v predelani obliki, kot je visoko fruktozni sirup. Ljudje z več dodanimi sladkorji v svoji prehrani opazijo znatno povečanje zgornje in spodnje vrednosti tlaka. Samo ena brezalkoholna pijača povzroči povprečno povečanje sistoličnega tlaka za 15 točk (zgornja številka ali tlak med srčnim utripom) in 9 točk v diastoličnem (spodnja številka ali tlak med utripi).

Osamljenost

Da, tudi to. Ne gre samo za število prijateljev, ki jih imate, temveč za občutek povezanosti. Stres ali depresija nista vse ….Sčasoma se tudi poslabša zdravje: v štirih letih se je zgornji krvni tlak najbolj osamljenih ljudi v študiji dvignil za več kot 14 točk. Raziskovalci menijo, da stalen strah pred zavrnitvijo in razočaranjem ter občutek večje pozornosti glede lastne varnosti in zaščite lahko spremenita delovanje vašega telesa.

Spalna apneja

Ljudje z apnejo v spanju imajo večje možnosti za visok krvni tlak in druge težave s srcem. Ko se vaše dihanje med spanjem večkrat prekine, vaš živčni sistem sprošča kemikalije, ki zvišajo krvni tlak. Poleg tega dobivate manj kisika, kar lahko poškoduje stene žil in telesu oteži uravnavanje krvnega tlaka.

Premalo kalija

Ledvice potrebujejo ravnovesje natrija in kalija, da ohranijo pravo količino tekočine v krvi. Tudi če uživate hrano z nizko vsebnostjo soli, imate lahko še vedno višji krvni tlak, če ne uživate dovolj sadja, zelenjave, fižola, mlečnih izdelkov z nizko vsebnostjo maščob ali rib. Čeprav mislite, da so banane glavni vir, so brokoli, špinača in druga listnata zelenjava boljši za vnos kalija.

Bolečina

Nenadna ali akutna bolečina okrepi živčni sistem in zviša krvni tlak. Ta učinek lahko opazite, ko eno roko položite v ledeno vodo, pritisnete na lice ali noht ali doživite električni udar v prst.

Zeliščni dodatki

Jemljete ginko, ginseng, gvarano, efedro, grenko pomarančo ali šentjanževko? Ti in še kaj drugega lahko zviša krvni tlak ali spremeni delovanje zdravil za nadzor visokega krvnega tlaka.

Težave s ščitnico

Ko ta žleza ne proizvede dovolj ščitničnega hormona, se srčni utrip upočasni, arterije pa postanejo manj raztegljive. Nizke ravni hormonov lahko zvišajo tudi slab holesterol LDL, kar je še ena stvar, ki lahko otrdi arterije. Kri hitreje teče skozi trde žile, pritiska na stene in dviguje pritisk. Čeprav ni tako pogosto, lahko preveč ščitničnega hormona povzroči močnejše in hitrejše bitje srca.

Prevečkrat na malo potrebo

Sistolični tlak se je v povprečju dvignil za približno 4 točke, diastolični pa za 3 točke v študiji žensk srednjih let, ki niso šle na stranišče vsaj 3 ure. Moški in ženske različnih starosti so opazili podobne učinke. Visok krvni tlak je s starostjo verjetnejši, zato morate dobiti natančne meritve. Prazen mehur je lahko eden od načinov za pomoč pri tem.

Nesteroidna protivnetna zdravila

Vsa nesteroidna protivnetna zdravila, kot sta aspirin in ibuprofen, lahko povečajo vaše število – ne glede na to, ali ste zdravi ali že imate visok krvni tlak. Čeprav je povprečno zvišanje le nekaj točk, obstaja širok razpon, kar pomeni, da lahko na nekatere ljudi vpliva veliko bolj kot na druge.

Zdravniška ordinacija

»Učinek belega plašča«, imenovan po tradicionalnih oblačilih zdravstvenih delavcev, je dvig krvnega tlaka – do 10 točk višje za sistolični (zgornje število) in 5 za diastolični (spodnje število) – kar se lahko zgodi preprosto zaradi trahu pred prostorom, ambulanti oziroma zdravnikom.

Dekongestivi, pršilo za nos

Sestavine, kot sta psevdoefedrin in fenilefrin, lahko zožijo krvne žile. To pomeni, da se mora enaka količina krvi stlačiti skozi manjši prostor. Ta zdravila lahko tudi zmanjšajo učinkovitost zdravil za krvni tlak. Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga izbrati izdelke brez recepta za težave s sinusi in prehlade, ki so varnejši, če imate visok krvni tlak.

Dehidracija

Ko celice telesa nimajo dovolj vode, se krvne žile zožijo. To se zgodi, ker možgani pošljejo signal hipofizi, naj sprosti kemikalijo, ki jih skrči. Ledvice začnejo slabše delovati.

Hormonska kontracepcija

Tablete, injekcije in druge kontracepcije uporabljajo hormone, ki zožujejo žile, zato je možno, da se krvni tlak dvigne. Verjetnejše je, da bo to težava pri ženskah, starejših od 35 let, s prekomerno telesno težo ali kadilkah. Svoj krvni tlak spremljajte vsakih 6–12 mesecev. Manjši po estrogenu lahko ohrani vaše številke bližje normalnim.

Pogovarjanje

Zgodi se, če si mlad ali star in ne glede na to, kje si. Višji kot je vaš krvni tlak v mirovanju, višje so številke, ko začnete govoriti. In učinek traja nekaj minut. Zdi se, da sta tema in čustvena vsebina tega, kar govorite, pomembnejša kot pa vemo.

Antidepresivi

Zdravila, ki ciljajo na možganske kemikalije, kot so dopamin, norepinefrin in serotonin – vključno z venlafaksinom, zaviralci monoaminooksidaze, tricikličnimi antidepresivi in ​​fluoksetinom – lahko spremenijo ne samo vašega razpoloženja, ampak tudi krvni tlak. Selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina ga lahko zvišajo, če jemljete tudi litij ali druga zdravila, ki vplivajo na serotonin.