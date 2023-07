Kako prepoznati lubenico, ki je polna kemikalij? Če ima tako lupino, je raje ne kupite

Prihaja sezona lubenic, niso še pretirano drage, na vsakem koraku so in težko, da ne bo dovolj zrela.

Športni rekreativci smo skoraj obsedeni s tem sadežem. Je izjemno zdrava, osvežilna, ima zelo malo kalorij in učinkovito čisti organizem.

Je pa ena stvar, na katero morate biti pri nakupu pozorni, ker neposredno vpliva na naše zdravje.

Lubenica lahko vsebuje nitrate, kemikalije, ki se dodajajo, da sadje čim prej dozori. Ko pa ta kemija pride v sadje, postane nevarna za zdravje.

Kako se izogniti nakupu sadja z visoko vsebnostjo nevarnih nitratov?

Najpogosteje se lubenice s povečano koncentracijo nitratov prodajajo na začetku sezone, torej junija in julija, nekaj pa jih je tudi avgusta in septembra.

To kemijo najdemo v mineralnih gnojilih, ki se izdatno uporabljajo za spodbujanje zorenja in rasti lubenic in melon.

Visoka koncentracija nitratov je za človeka škodljiva, saj lahko povzroči zastrupitev.

Kako ugotoviti, ali jih lubenica vsebuje?

Lubenica, ki ni »zastrupljena«, ima ​​gladko lupino. Če ima grudasto, hrapavo, pomeni, da je polna nitratov.

Ko prerežemo grudasto oziroma hrapavo lupino, opazimo, da je zelo debela in znotraj svetla. Takšna lupina opozarja na visoko vsebnost nitratov.