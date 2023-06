12 ur teka v Kranju, tudi s tekaškim bogom

Tekači se bodo podali na tek v središču Kranja, na 6 in 12-urno tekaško preizkušnjo. Tokrat bo že šesta izvedba.

Organizator pričakuje 150 tekačev, ki se bodo podali na obe preizkušnji, tako iz tujine kot iz Slovenije. Na tekmo so že prijavljeni tekači iz več kot 20 držav (Maroko, Tajvan, Tunizija, Danska, Italija, Madžarska, Nemčija, Hrvaška, Avstrija, Finska, Španija, Bosna in Hercegovina in druge).

Letošnje tekme v Kranju se bodo udeležili najboljši ultramaratonci sveta: Andrzey Piotrowski (Poljska), Radka Churaňová (Češka), Mara Guler (Romunija), Marco Visintini (Italija), Tamás Bódis (Madžarska), Pascal Rüeger (Švica), Michal Šuľa (Srbija), zmagovalec SLO12RUN 2022 Uroš Srnec (Slovenija) ter številni drugi.

Mnogi med njimi napovedujejo državne rekorde. Po izjavah prijavljenih bo letos v Kranju padel rekord proge, torej več kot 152,750 km, ki ga je postavil Marco Bonfiglio, leta 2015.

Z željo, da se udeležijo tekme tudi tekači, ki so se do zdaj preizkušali na krajših razdaljah, bo tudi tokrat možnost udeležbe na 6-urnem teku, za vse tiste, ki se še niso spoznali z ultramaratonskimi razdaljami. Gre za edini supermaraton, ki poteka v centru mesta, v Sloveniji in širše.

Letošnja novost je občutno višji denarni sklad za najboljše, tako bosta zmagovalec in zmagovalka v teku na 12 ur prejela nagrado v višini 1.000 € ter brezplačno prijavnino za ultra tekmo v Braziliji (Rioultra, v Rio de Janeiro). Najboljši tekač pa bo dobil še nagrado v protivrednosti 6.000 USD.

Kot častni gost bo v Kranju, na povabilo organizatorjev, ponovno legenda ultrateka, Grk Yiannis Kouros ter slovenski ultramaratonec Dušan Mravlje.

Na preteklih izvedbah SLO12RUN je bila udeležba tekačev tako iz Slovenije kot iz tujine na vrhunskem nivoju, saj so nastopili najboljši ultramaratonci, ki so pretekli najtežje ultramaratone na svetu (kot so Špartatlon, Dolina smrti); to so Marco Bonfiglio (na prvi izvedbi SLO12RUN je postavil italijanski državni rekord, Trboje 2015), Ivan Čudin (trikratni zmagovalec Špartatlona),

Tekmovanje bo štelo za 2. prvenstvo Slovenije v teku na 12 ur. FOTO: Damjan Končar

Brenda Carawan (leta 2017 je kot druga prišla v cilj enega najtežjih ultramaratonov po Dolini smrti, Badwater, ZDA), Finka Noora Honkala, Jacek Bedkowski (nekdanji član poljske reprezentance in funkcionar IAU), Mirko B. Miklič, Luka Videtič, Domen Kozjek, Nataša Robnik (prva državna prvakinja v teku na 12 ur, SLO12RUN 2022), Neža Mravlje (lastnica slovenskega rekorda na 100 km) in drugi.

Trasa je krožna, dolga 1.250 metrov, asfaltirana in poteka po ulicah, v središču Kranja; trasa je tudi certificirana s strani AIMS (Association of International Marathons and Distance Races).

Proga je delno spremenjena, saj je organizator želel na eni strani zagotoviti tekmovalcem hitro progo za podiranje rekordov, na drugi strani pa prisluhniti meščanom in meščankam, z željo omogočiti kar se da večji dostop do samega centra mesta.

V štartno-ciljnem prostoru bo tribuna za gledalce. Vzdušje v štartno-ciljnem prostoru in ob trasi je izjemno, saj je ob progi množica navijačev in gledalcev, ki cel dan spodbuja tekače.

12-urna različica ima srebrno značko IAU (International Association of Ultrarunners), kar dokazuje, da gre za tekmo na vrhunskem nivoju, ki je tudi mednarodno poznana; 6-urna pa bronasto značko IAU. Kakovost prireditve pa so prepoznali tudi v Sloveniji, saj je lani decembra župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec organizatorju podelil plaketo Mestne občine Kranj, kar še dodatno potrjuje odličnost prireditve.

Tekmovanje bo štelo za 2. prvenstvo Slovenije v teku na 12 ur. Prvo tovrstno državno prvenstvo v Sloveniji je bilo 5. junija 2022, prav tako na tej tekmi. Državni prvak je postal Uroš Srnec, državna prvakinja pa Nataša Robnik. Za tekače iz Bosne in Hercegovine bodo v Kranju izvedli bosansko prvenstvo v teku na 6 ur.

Leta 2015 in 2016 je prireditev potekala v Trbojah, leta 2019 pa so jo organizatorji preselili v središče Kranja in s tem naredili tekmo še bolj prepoznavno in atraktivno tako za tekače kot tudi za gledalce.

V soboto (3. junij) in nedeljo (4. junij) bo ob prizorišču tudi sejem športne opreme, na katerem bodo razstavljalci predstavljali svoje proizvode (športno opremo, športno prehrano, fitnes idr.). Sobotni večer pa bo že tradicionalno rezerviran za tematski pogovor s priznanimi ultramaratonci in drugimi pomembnimi gosti, ki bo odprt tudi za javnost. Tema pogovora bo prihodnost ultramaratona.

Svoj pogled na ultramaraton nam bodo razkrili gosti iz Slovenije, Grčije, Poljske in Romunije (Yiannis Kouros, Grčija; Andrzey Piotrowski, Poljska; Mara Guler, Romunija; Mirko B. Miklič; Domen Kozjek; predstavniki Mestne občine Kranj in Atletske zveze Slovenije ter Klemen Boštar, direktor prireditve SLO12RUN). Pogovor bosta povezovala Marko Roblek in Niko Rakovec.

Organizator tekme je Atletski klub Ultramaraton Slovenija, soorganizator je Zavod za kulturo in turizem Kranj, s podporo Mestne občine Kranj in Atletske zveze Slovenije (AZS).

Načrti za prihodnost so visoki, saj si organizator prizadeva, da bo I FEEL SLOVENIA12RUN v prihodnje, v Kranju prizorišče evropskega ali svetovnega prvenstva v ultramaratonu.