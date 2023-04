Ultramaratonci tečejo kranjski krog. Pride tudi tekaški bog

Prvo nedeljo letošnjega junija bo v središču Kranja znova završalo, ko se bodo na 12-urni ultratek po mestnih ulicah podali najbolj znani svetovni ultramaratonci.

Letošnji šesti po vrsti SLO12RUN, ki ga organizira Atletski klub Ultramaraton Slovenija bo, po besedah Klemna Boštarja, direktorja tekmovanja, s številnimi presežki prekosil vse dosedanje prireditve.

Obeta se izjemna tekaška poslastica z udeležbo svetovno znanih ultramaratoncev, med njimi bo tudi letos legenda ultrateka Grk Yiannis Kouros, znan tudi kot »tekaški bog«, »sin Filipidisa«, »zlati Grk« in »mojster bolečin«, ki je na lanskem SLO12RUNu skupaj z Dušanom Mravljetom prehodil prvi častni krog.

Ultramaraton tako postaja prepoznavni znak gorenjske prestolnice, ki skupaj z Atletsko zvezo Slovenije, mestno občino Kranj in Zavodom za turizem in kulturo Kranj tradicionalno podpira tekaško prireditev in skrbijo za pestro športno dogajanje na Gorenjskem.

»Letos v Kranju pričakujemo prireditev rekordov, ki bo prekosila lansko, verjetno tudi po številu udeležencev, a predvsem po številnih znanih ultratekaških imenih, ki so se že prijavila na SLO12RUN. Ponosni smo, da bodo letos z nami tekli najboljši ultramaratonci sveta: Poljak Andrzey Piotrowski, Čehinja Radka Churanova, Romunka Mara Guler, Marco Visantini iz Italije, Tamas Bodis iz Madžarske, Pascal Rueger iz Švice ter Michal Šuľa iz Srbije in številni drugi«, napoveduje Klemen Boštar, direktor tekmovanja, ki verjame, da bo letos padel tudi 152,750 kilometrov dolg rekord proge, ki ga je postavil Marco Bonfiglio leta 2015.

V preteklih petih izvedbah SLO12RUN-a smo bilo priča mnogim prečudovitim zgodbam slovenskih ultramaratoncev, tekačev in tistih, ki so si nadeli športno obutev in se postavili na start, ne da bi sploh vedeli v kaj se podajajo. Mnogi sploh prvič na kateri od tekaških prireditev. Padali so državni rekordi. Kar nekaj jih je bilo. Mnogi so odpirali penine ob osebnih rekordih, še več pa je bilo tistih, iz katerih so lile solze sreče, ko so presegli sami sebe.

1.292 metrov dolga trasa sredi gorenjske prestolnice ima certifikat Mednarodnega združenja za maratone in dolžinske teke (AIMS). V štartno-ciljnem prostoru bodo tudi letos postavili tribuno za številne obiskovalce in gledalce, ki jih je vsako leto čedalje več.

SLO12RUN Kranj. FOTO: Damjan Končar

Tekačice in tekači se bodo pomerili v šest in dvanajsturnem tekmovanju. O mednarodnem slovesu dvanajsturne različice v veliki meri priča srebrna značka Mednarodne ultramaratonske zveze, ki bi že letos lahko prejela zlati sijaj. Šesturnega (letos prvič z bronasto značko) so v program prvič umestili leta 2019, da bi na dogodek privabili čim več gledalcev in dodatno motivirali sponzorje. Kakovost prireditve pa so prepoznali tudi v Sloveniji, saj je lani decembra župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec organizatorju podelil plaketo mestne občine Kranj, kar še dodatno potrjuje odličnost prireditve.

»Mednarodna ultramaratonska zveza vsako leto podeljuje značke prireditvam za dosežene standarde, med katere sodijo certificirana proga, prepoznavnost tekme s strani nacionalne atletske zveze, večkratna organizacija tekme, udeležba kvalitetnih tekmovalcev in drugo.

Naš cilj je zlata značka, ki predstavlja najvišjo oceno za kakovost. Odločili smo se, da prireditev naredimo še bolj atraktivno in jo dvignemo na najvišjo raven ter jo postavimo ob bok najresnejšim ultratekaškim prireditvam. To je seveda povezano z ogromnimi stroški. Težko je dobiti denar, sploh v teh težkih časih. Imamo nekaj lokalnih podjetij, ki pomagajo po svojih zmožnostih. V veliko podporo pa nam je tudi Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki je tudi soorganizator dogodka.

SLO12RUN Kranj. FOTO: Damjan Končar

SLO12RUN Kranj. FOTO: Damjan Končar

Za letos smo se odločili okrepiti nagradni sklad in s tem zagotoviti še elitnejšo udeležbo. Zmagovalka in zmagovalec letošnjega 12-urnega teka bosta prejela po 1000 evrov ter brezplačno prijavnino za partnersko ultratekmo v Braziliji (Rio de Janeiro), Rioultra, so pa predvidene nagrade tudi za številne druge tekače. Poleg tega bo najboljši tekač prejel še posebno nagrado vredno 6000 EUR«, dodaja Klemen.

Športnik po duši, Boštar se je v svetu ultratekov znašel po petindvajsetih letih vztrajnega igranja nogometa. Za to spremembo pravi, da je ena boljših odločitev v njegovem življenju. V preteklih 15 letih ima za sabo številne ultrateke, med drugim se je udeležil tudi 221 kilometer dolgega Ultrabalatona in 246 kilometrskega Spartatlona. Je tudi trener tekaške skupine, ki spodbuja ljubezen do ultramaratona.

Izjava Yiannisa Kourosa: Lani sem bil v Kranju in spremljal 12-urni tek, SLO12RUN. Zelo sem vesel, da bom tudi letos del tega ter hkrati ponosen, da bom med odličnimi tekači današnje dobe. Tekma je zelo dobro organizirana, kar je posledica večletnih izkušenj organizatorjev, odlične ekipe prostovoljcev, ki skrbi za tekače. Najpomembnejši pa so gledalci, ki poskrbijo za izredno vzdušje v Kranju. Slovenija in Kranj sta zelo lepi destinaciji za turistični obisk in tekmovanja. Veselim se ponovnega druženja v Kranju

»Ultramaraton zahteva celotnega človeka in popolno prilagoditev. Tekač mora slediti s fizično pripravljenostjo, a tudi življenjsko filozofijo mora prilagoditi izjemnim naporom, neverjetni vztrajnosti in potrpljenju, ki jih prinašajo tovrstne tekaške skušnjave«, še dodaja.

SLO12RUN Kranj. FOTO: Damjan Končar

SLO12RUN Kranj. FOTO: Tadej Pišek

Zmagovalca na 12 ur. FOTO: Tadej Pišek

Za organizacijo podobnih prireditev običajno stojijo številčne ekipe, ki opravijo na tisoče ur dela. Pripraviti je potrebno kraj dogodka, tekaške rekvizite, pokriti stroške, zagotoviti udeležence, prepričati sponzorje in partnerje in uskladiti vse podrobnosti. Številčne ekipe včasih nadomešča izjemna ljubezen do ultramaratona in celoletno garanje. Tako je tudi v tem primeru. Za kranjski dogodek dobesedno poskrbi dvočlanska ekipa, v kateri je ob Klemnu še njegova partnerica Maja Rigač.

Letošnja novost in dodana vrednost pa je povečana ekipa, saj se je v organizacijski odbor priključil še Roman Dobnikar (dolgoletni predsednik AZS in član upravnega odbora AZS). Ne smemo pa pozabiti tudi številnih prostovoljcev, ki dan pred tekmo pomagajo pripravljati prizorišče, na dan tekme skrbijo za tekače, za okrepčevalnice, za varnost tekačev, za navijanje in dobro vzdušje.

»Maja opravi ogromno pomembnega dela, brez katerega si ne znam predstavljati nenehnega napredovanja in krepitve ugleda prireditve. Je zanesljiva in sistematična, vse opravi pred rokom, hkrati pa ji ne manjka poguma in pripravljenosti na tveganja, brez katerega preprosto ni napredka«, pravi Klemen, ki Maji pripisuje ključno vlogo tudi pri tem, da se je na lanski prireditvi v Kranju prvič pojavil legendarni Yiannis Kouros.

SLO12RUN bo štel za 2. prvenstvo Slovenije v teku na 12 ur. Prvo tovrstno državno prvenstvo v Sloveniji je bilo 5. junija 2022, prav tako na tej tekmi. Državna prvakinja je postala Nataša Robnik, državni prvak pa Uroš Srnec.

Za tekače iz Bosne in Hercegovine bodo že drugič v Kranju izvedli bosansko prvenstvo v teku na 6 ur.

V soboto (3. junij) in nedeljo (4. junij) bo ob prizorišču tudi sejem športne opreme, na katerem bodo razstavljalci predstavljali svoje proizvode (športno opremo, športno prehrano, fitnes idr.). Sobotni večer pa bo že tradicionalno rezerviran za tematski pogovor s priznanimi ultramaratonci in drugimi pomembnimi gosti, ki bo odprt tudi za javnost. Pogovor bo potekal ob spremljavi prijetnih ritmov, ki jih bo vrtel RECYCLEMAN (ex ALI EN).

Tekme in spremljevalnega programa se bo udeležil tudi slovenski ultramaratonec Dušan Mravlje.

Maja in Klemen nameravata vztrajati pri organizaciji SLO12RUN in skupaj s kranjsko občino krepiti in popularizirati ultratekaško tradicijo sredi Gorenjske. Ambicije so velike: »Med cilji, ki sva si jih zastavila je tudi ta, da v bližnji prihodnosti organiziramo v Kranju evropsko ali svetovno prvenstvo v teku na 100 kilometrov ali 24-urnem teku.«