Zakaj bi pred seksom morali jesti

Priprave na seks vključujejo marsikaj: izbiro seksi perila, prave posteljnine, svetlobe, glasbe … manj, kot je prepuščeno naključju, boljši naj bi bil intimni akt.

Nova študija pa dokazuje, da je še nekaj, kar znatno okrepi spolno razpoloženje: to je hrana pred seksom. Strokovnjaki z univerze v Oslu namreč pravijo, da je nežno razvajanje manj prijetno, kadar ste lačni.

Trdijo, da je ta nepričakovan učinek posledica delovanja hormona grelina oziroma hormona lakote.

»Njegova osnovna naloga je stimuliranje teka, a je od njega odvisno veliko več. Med drugim vpliva na oceno družbenih interakcij, kot je denimo dotik,« pravijo strokovnjaki.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Grelin je hormon, ki ga večinoma proizvajajo želodčne celice, v manjši količini tudi tanko črevo, trebušna slinavka in možgani. Kadar smo lačni, ga je v telesu več, zato je pogosto imenovan hormon lakote, saj okrepi tek, spodbuja vnos hrane in kopičenje maščob.

Prejšnje študije, denimo tista, objavljena v časopisu Psychophysiology navaja, da hormon grelin ni povezan le s hrano, temveč tudi z drugimi vrstami nagrad.

»Pod njegovim vplivom so miške v poskusih denimo uživale več alkohola,« so zapisali strokovnjaki.

Kaj pa dotik?

Ekipa znanstvenikov, ki jo je vodil Daniell Pfabigan se je odločila proučiti, kako vpliva na doživljanje dotika. K sodelovanju so povabili 60 prostovoljcev, ki so ob dveh različnih dneh prišli v laboratorij.

Prvi dan so prišli ob 15.00. Pred tem so se od devetih zjutraj postili in nato dobili tekoči obrok ter banano. Drugi dan so se postili do prihoda in kasneje niso dobili hrane.

Krvni testi so potrdili, da se je na dan, ko so dobili hrano, količina grelina v njihovem telesu zmanjšala, na dan posta so ravni ostale visoke. Ob obeh dneh so z nežnimi dotiki razvajali sodelujoče in s posebnimi napravami spremljali dogajanje v možganih. Ob tem so izvajalci sodelujoče prosili, naj ocenijo, koliko ugodja so čutili ob dotikih, piše Daily mail.

Rezultati so pokazali, da so prostovoljci dotike dojemali kot prijetnejše tedaj, ko so uživali hrano.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Strokovnjaki sicer navajajo, da je bila razlika majhna, le dvoodstotna, lahko pa pomeni pomemben kamenček v mozaiku doseganja spolnega užitka, zato polagajo na srce:

»Dotiki so prijetnejši in intimno doživetje je boljše po obroku, ko je hormona grelina v telesu manj. Lakota namreč slabo vpliva tudi na ta segment življenja, zato je pred seksom dobro nekaj pojesti.«