To zvečer počnejo srečni pari

Ker je sodobno življenje veliko bolj hektično, kot je bilo nekoč, so veliko napornejša tudi sodobna razmerja, saj si zaradi neštetih obveznosti partnerja vse težje posvečata dovolj časa in pozornosti.

Prav zato je posebej pomembno, čemu namenjata čas zvečer, preden gresta v posteljo. Obstaja nekaj večernih navad, ki znatno pripomorejo k srečni zvezi, nekaj takšnih izpostavlja City magazine.

To pred spanjem počnejo srečni pari:

Ugasnejo telefone - in druge zaslone

Zrenje v zaslone in branje objav na družabnih omrežjih zavira sproščanje hormona oksitocina, ki je ključen za tvorjenje globoke vezi s sočlovekom.

Zato je pametno upoštevati preprost nasvet, ki se glasi: pred spanjem ugasnita telefone in druge zaslone ter jih pustita zunaj spalnice.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Pozabijo na delo

V večernih urah vsaj skušajte pozabiti na delovne obveznosti. Veliko prijetneje je čas preživljati s sorodno dušo in počivati.

Delo bo počakalo do jutri, tako kot tudi skrbi in težave, zato naj te ne bodo tema pogovora v postelji.

Gredo skupaj v posteljo

Številni pari se čez dan skoraj ne vidijo, saj se vsak od partnerjev ukvarja s svojimi zadolžitvami in sledi svoji rutini.

Posledično se pogosto dogaja, da ne gredo skupaj v posteljo, a prav to je navada, ki ogroža zvezo.

Srečni pari pod odejo skočijo istočasno in tudi na takšen način ohranjajo ter poglobijo intimo. Čeprav to, da gredo skupaj spat, ne pomeni, da si obetajo seksa.

Pogovarjajo se

Res je, da delo in z njim povezane teme niso primerni za večerne debate, so pa zanje primerni pogovori o čustvih, načrtih, željah in pričakovanjih.

Naj bodo teme čim prijetnejše in ne pozabita si izpovedati naklonjenosti ter ljubezni.

FOTO: Depositphotos

Si namenijo masažo, poljube in objeme

Fizična bližina dveh teles spodbuja nastajanje hormonov, ki pozitivno vplivajo tako na počutje posameznikov kot na zvezo.

Z nežno masažo, objemi in poljubi se zniža količina stresa ter napetosti, kar ne samo, da spodbuja občutek bližine, temveč zagotavlja tudi boljši spanec.

Dober spanec pa je eden od dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na odnos.