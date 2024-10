Se strinjate? Tri poze, ki ženske največkrat razočarajo

Strokovnjakinja za spolnost in razmerja Emily Morse je odkrila, katere spolne poze ženskam prinesejo največ razočaranja.

»Obstajajo položaji, ki so v teoriji veliko zabavnejši kot v praksi. Seveda so v porno filmih nekatere poze videti odlično, v resničnem življenju pa so daleč od tega.

Dober seks je tisti, v katerem se oba vključena počutita dobro in ne tisti, ki je videti dobro. In seksi scenariji, ki so v teoriji krasni, v praksi pa, sploh za ženske grozni, so: seks pod prho, položaj 69 in obrnjena kavbojka,« je zapisala ameriška seksologinja.

Svoje sledilce je na družbenih omrežjih povprašala, ali se strinjajo z njenim mnenjem, in kaj bi še dodali na seznam. Nekateri so komentirali, da je seks na plaži grozen, drugi so pripisali seks v bazenu in v masažni kadi. Nekdo je pripomnil, da je nekaj najhujšega pogosto menjavati položaje.

Oglasile so se tudi ženske, ki se z Emily ne strinjajo:

»Zame je obrnjena kavbojke odlična,« je zapisala ena od sledilk, druga je izpostavila položaj 69, tudi seks pod prho je pri nekaterih priljubljen, če je le dovolj prostora, kar pomeni, da glede spolnosti res ni pravila, piše The Sun.