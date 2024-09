Sedem za vsako zvezo usodnih laži

Laži so tihi ubijalci vsakega odnosa. A če so drobne, bele laži v nekaterih primerih dopustne, so na drugi strani takšne, h katerim se dva v zvezi nikoli ne bi smela zatekati.

Kajti ob njih na prvi pogled še tako obetavno razmerje nima prav nobenih možnosti za uspeh. O čem torej ne smete lagati partnerju (in ne on vam)? Opozarja City magazine.

O preteklosti

Vsak ima preteklost, ta pomembno vpliva na to, kakšen je nekdo v sedanjosti. Osebne izkušnje oblikujejo osebo ne glede na to, na katero področje se nanašajo.

Resnica o preteklosti lahko sočloveku nariše jasnejšo sliko o tem, kakšen je njegov parter. Zato o življenju znotraj primarne družine, o odraščanju, o tem, kaj se je dogajalo nekoč na intimnem področju, skratka o vsem, kar je že za vami, nikoli ne smete lagati.

Naj bo resnica še tako neprijetna, nekdo, ki vas ima res rad, jo bo sprejel takšno, kot je. In nekdo, ki na podlagi preteklosti reče zbogom, nikoli ne bi bil dober življenjski sopotnik.

FOTO: Shutterstock

O financah

Finančna nezvestoba je eden najpogostejših razlogov za razpad zvez. Kajti resnica prej ali slej pride na plano, in ko se to zgodi, je porušeno zaupanje.

Sočloveku nikoli ne smete lagati o tem, kakšni so vaši prihodki, kakšni so morebitni dolgovi, kolikšen je bil v trgovini plačan znesek in podobno. Poštenost glede financ je ključna za zdrav odnos.

O nezvestobi

Te seveda ni lahko priznati in lahko uniči zvezo. Zagotovo pa jo bo uničilo dejstvo, da ste nezvestobo zamolčali in je partner zanjo izvedel iz drugih, ne iz vaših ust.

To na odnosu pusti nepopravljivo škodo.

FOTO: Gettyimages

O zdravju

Skrivanje zdravstvenih težav, naj bo psihičnih ali fizičnih, ni pot do zdrave zveze.

Obe strani imata pravico poznati zdravstveno stanje partnerja in poštenost je tu dolžnost obeh.

O želji po otroku

Torej, vi bi otroka, partner o njem ne razmišlja. Ker se bojite, da bi ga zaradi različnih stališč izgubili, svoje besede prilagodite tistemu, kar ustreza njegovemu pogledu na družino.

Napaka. Poštenost glede načrtov za prihodnost, tudi glede povečanja družine, je temelj zdravega in uspešnega odnosa.

FOTO: Gettyimages

O spolnih željah

Pogovori o seksu ne zagotavljajo le osnov za kvalitetno spolno življenje, temveč za kvalitetno življenje nasploh.

Če na tem področju med partnerjema prihaja do razhajanj, jih je z jasno komunikacijo mogoče premagati, če je glede tega v zvezi prisotna laž, je prav spolnost lahko razlog za razpad razmerja.

O pričakovanjih v razmerju

Vsak v zvezo vstopa z določenimi pričakovanji. In dolžnost vsakega je, da jih pojasni na samem začetku ter da je glede teh do partnerja odkrit.

Le tako je mogoče načrtovati prihodnost. Laži o pričakovanjih v odnosu, ne glede na razlog, pa vsak par te možnosti oropajo.