Večina jo zamolči: najpogostejša skrivna seksualna fantazija žensk

Ko gre za spolno življenje, ne moremo mimo pričakovanj in fantazij, ki jih mnogi ohranjajo zase. Aplikacija za spoznavanje Pure je pred nedavnim 3000 žensk vprašala, kaj bi želele poskusiti oziroma katera je njihova najpogostejša, čeprav neizrečena fantazija, in odgovori še zdaleč niso bili pričakovani.

Večina vprašanih dam je namreč zaupala, da sanjari o orgijah. Približno 35 odstotkov teh je izjavilo, da bi se jih udeležile ali bi okusile seks v štirih, tudi trojčka.

Seksologinja Gigi Engle je za sextoys.co.uk pojasnila, kje tiči srž privlačnosti teh spolnih praks:

»Gre za čisti hedonizem in vključiti se v skupinski seks pomeni prebuditi svojo skrito, prvinsko plat, hkrati dajati in sprejemati. Ob tem so orgije v družbi še vedno tabu, kar jim zagotavlja poseben draž.«

FOTO: Golubovy/Getty images

Kaj pa druge želje?

Skupinskemu sledi grobi seks, zanj se je izreklo 32 odstotkov vprašanih, 20 odstotkov pa, da se želijo poskusiti v igranju vlog.

Seksologinja Kate Moyle je povedala, da večina teh želja ostane neizrečenih, čeprav je komunikacija, ko gre za spolne fantazije ter za spolnost nasploh, ključna.

»Če ste zainteresirani za igranje vlog, partnerju to povejte,« polaga na srce.

Druge priljubljene fantazije vključujejo seks na javnem mestu in uporabo erotičnih igračk.

Koliko žensk ne pove?

Zakaj ženske, ki sanjarijo, v resničnosti le redko izživijo fantazije? Razlog je preprost; 52 odstotkov vprašanih je dejalo, da fantazij ne ubesedijo, saj se bojijo, da bi jih partner obsojal, 46 odstotkov pa je razkrilo, da se svojih fantazij preprosto sramujejo.

FOTO: Gettyimages

Nekatere sodelujoče v anketi so bile v preteklosti razočarane v razmerju, približno 30 odstotkov vprašanih je dejalo, da so fantazije okusile, a so to na koncu obžalovale.

Zadržanost glede izražanja fantazij po besedah seksologinje opozarja na širšo težavo, in sicer da so ženske glede telesa in spolne izvedbe še vedno pod pritiskom v smislu zadovoljiti partnerja, pri tem pa svoje potrebe in želje potisnejo na stranski tir, piše Metro.