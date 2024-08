Skrivnosti o moških, ki jih ženske delijo s prijateljicami

Zakaj je tako zabavno deliti pikantne podrobnosti iz svojega intimnega življenja s prijateljicami, s partnerjem pa ne vedno in ne vseh? Raziskave kažejo, da o tem govorijo tudi moški s svojimi prijatelji, razlika pa je, da se ženske manj hvalijo in več smejijo ter da si izmenjajo več izkušenj.

Število partnerjev

To je občutljiva tema, ki lahko v odnos prinese ljubosumje, nezaupanje in druga negativna čustva, zato ni čudno, da odgovor na to vprašanje ženske pred partnerji pogosto prilagodijo. Povsem druga pesem je med prijateljicami, kjer številka ne pomeni nič slabega, ampak le veliko dobrih zgodb in smeha.

Prvi seks

Ko v življenje prijateljice vkoraka nov partner, se takoj postavi vprašanje, kakšen je v postelji, komentira se njegove spretnosti in pomanjkljivosti ... Večina žensk se o tem rada izpove prijateljicam, vendar pa raziskave kažejo, da občutljivih tem ne razkrijejo takoj, pač pa z leti.

Ženske se manj hvalijo in več smejijo. FOTO: Jokic/Getty Images

Spomini

Opisovanje sramotnih in hkrati smešnih trenutkov je odlična tema za opravljanje partnerja, ki ga verjetno ne boste nikoli več videli, zato se temu lahko sproščeno nasmejite. Sem spadajo vsi vdori staršev v spalnico, ponesrečen seks na javnem mestu, klicanje napačnega imena med seksom in tako naprej.

Posebnosti in raziskovanje

Vsak človek ima svoje posebnosti, tiste med rjuhami so lahko zelo zabavne, kadar je govor o rekordih, kot so dolžina spolnega odnosa (od nekaj sekund do nekaj ur), dolžina uda, peti prst na nogi, izjemen oralni seks ... Ženske znajo pohvaliti partnerja, a so previdne, zato pa niso vedno previdne, ko pride do raziskovanja spolnosti in želijo ustreči partnerju. Ko se znajdejo v slepi ulici, so tu vedno prijateljice, ki lahko delijo izkušnje.

Fantazije

Vedno obstaja prepovedano sadje, vedno bodo obstajale fantazije. Včasih jih je težko priznati že sebi, kaj šele partnerju, a pogosto so prijateljice lahko v pomoč, ker vam razbremenijo dušo. Stvari, ki so se zdele težke in resne, lahko postanejo zabavne in lahkotne.