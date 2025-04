Mickey Rourke z neprimernim vedenjem spet pokopal samega sebe

Dvainsedemdesetletni Mickey Rourke, nekoč priznani igralec, iz leta v leto tone globlje. Zadnji spodrsljaj je bil nastop v britanskem šovu Big Brother slavnih. Ameriški igralec, scenarist in nekdanji boksar je po mnenju medijev s to odločitvijo dokončno pokopal svojo že tako propadajočo kariero.

Izbiral sem med dvema možnostma: ali ta šov ali pa posnamem zanič neodvisni film.

Za kratek čas je bil zvezda velikega kova, in ta sloves je dosegel z le dvema filmoma. Prvi je bil erotična drama 9 tednov in pol (1986), v kateri je občinstvo očaral s soigralko Kim Basinger, pod režijo pa se je podpisal Adrian Lyne. Drugi je bila neo-noir psihološka grozljivka v režiji Alana Parkerja Angelsko srce (1987), kjer je zaigral ob Robertu De Niru, Charlotte Rampling in mladi Lisi Bonet. Čeprav je večkrat poskušal oživiti svojo kariero (Mesto greha, Rokoborec, Iron Man 2), se nikoli ni vrnil na igralsko raven, ki jo je dosegel z omenjenima filmoma.

Za tvegano potezo, da se pridruži razvpitemu šovu, kjer so vsi sodelujoči 24 ur na dan pod budnim očesom kamer, se je odločil, ker po njegovih besedah ni imel ravno veliko izbire. »Moja kariera je na dnu. Izbiral sem med dvema možnostma: ali ta šov ali posnamem zanič neodvisni film, a teh sem že sit, ker sem jih posnel res veliko,« je povedal v intervjuju za britanski Sun.

S Kim Basinger sta v erotični drami 9 tednov in pol osvajala gledalce in gledalke. FOTO: MGM/UA

Med slabimi kariernimi odločitvami, ki jih je sprejel v zadnjih 50 letih, je ta po mnenju poznavalcev ena najslabših. A producenti so vedeli, da bo s svojo nepredvidljivostjo pritegnil gledalce. Zaradi neprimernega, celo homofobnega vedenja pa je moral šov zapustiti že po petih dneh. Tabloidi so ga brez prizanašanja opisali kot kaotičnega in dezorientiranega, označili so ga za parodijo samega sebe. Po pisanju britanskih medijev je bil najbolje plačani udeleženec šova, menda je prejel 600.000 evrov.

Rourke se je z boksom začel profesionalno ukvarjati že kot 12-letni fant. Zaradi poškodb so ga v zadnjih letih večkrat operirali, njegov obraz je skoraj neprepoznaven. Padli zvezdnik priznava, da je vse življenje sprejemal napačne odločitve.

V Hollywoodu je veljal za nevarno nepredvidljivega, zato mnogi režiserji z njim raje niso sodelovali. »Nikogar ne morem kriviti za to, da moja ladja tone. Kriv sem le sam,« je bil odkrit. Le ugibamo lahko, kako bi danes sijala njegova zvezda, če ne bi zavrnil vlog v filmih Šund, Deževni človek, Ko jagenjčki obmolknejo in Nedotakljivi.

Z Rokoborcem (2008) si je povrnil nekaj stare slave. FOTO: Wild Bunch