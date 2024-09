20 obveznih vprašanj na prvem zmenku

Prvi zmenek ni namenjen poglobljenemu spoznavanju in težkim temam. Lahko bi rekli, da je namenjen tipanju terena in na podlagi tega, kako se odvija je, jasno na vrsti drugi zmenek ali slovo.

Da bi bila odločitev lažja, je treba na njem zastavljati prava vprašanja. Katera, svetuje City Magazine.

Katera pesem te spravi v dobro voljo?

Glasba je ogledalo duše in podatek, katera je njegova (ali njena) najljubša pesem, veliko pove o tem, kako bi se ujemala na dolgi rok.

Če bi imel(a) možnost potovati kamorkoli na svetu, kateri bi bil cilj in zakaj?

Vprašanje, ki razkriva, ali je nekdo po naravi avanturist ali se raje drži bolj doma. Lastnost, glede katere se je v trajnem odnosu dobro ujemati.

Katera knjiga ali film sta te najbolj navdihnila?

Literarne ali filmske preference prav tako veliko povedo o značaju nekoga ter o vrednotah, ki jim sledi. Skupne vrednote so dobra podlaga za dober odnos.

FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

Če bi imel(a) super moč, katera bi to bila in zakaj?

Odgovor na to podaja vpogled v skrite želje in fantazije. Ter tudi v to, ali je nekdo večkrat na strani dobrih ali slabih oseb.

Kaj je najbolj nenavadna hrana, ki si jo poskusil(a)?

Znova vprašanje, odgovor na katerega priča o tem, ali je nekdo bolj tradicionalist in igra na varno karto, ali si morda upa premikati meje.

Kaj je tvoja največja skrita strast ali hobi?

Povedano drugače: kateri so skriti talenti in skrite strasti. Še en pomemben podatek za trajen odnos.

Kateri je tvoj najljubši spomin na otroštvo?

Odgovor na to vprašanje ponuja vpogled v to, kako je nekdo odraščal in katere vrednote je tedaj osvojil.

Če bi lahko bil(a) slavna oseba, kdo bi bil(a) in zakaj?

Je očaran nad pevcem, pevko, igralcem, igralko, znanstvenikom, znanstvenico? Prav to bo razkril odgovor na to vprašanje. In idoli marsikaj povedo o značaju.

Kaj te najbolj osrečuje?

Preprost način, kako izvedeti, kaj mu ali ji v življenju pomeni največ.

Kako bi opisal(a) popoln dan?

Znova: vprašanje, ki razkriva vrednote osebe, s katero se družite in hkrati njen značaj: bi to bilo poležavanje ali adrenalinske dejavnosti oziroma druženje?

FOTO: Motortion/Gettyimages

Kaj imaš najraje pri svojem delu?

Pogovor o vsakodnevnih zadolžitvah ponuja globlji vpogled v osebnost posameznika.

Katere tri besede te najbolje opišejo?

Hitro vprašanje in hiter odgovor, ki marsikaj pove o tem, kakšen odnos ima nekdo do sebe.

Kateri je tvoj najljubši letni čas in zakaj?

Najljubši letni čas je praviloma tesno povezan z lepimi spomini in najljubšimi dejavnostmi.

Katera je tvoja največja ambicija v življenju?

Preprost način za odkrivanje ciljev sogovornika.

Če bi lahko bil(a) zgodovinski lik, kaj bi bil(a)?

Zanimivo vprašanje, k razkriva pogled na pretekle dogodke in osebne ideale.

Kaj je najlepše, kar si kdaj za koga storil(a)?

Odgovor veliko pove o empatiji in sočutju posameznika.

Če bi imel(a) domačo žival, katera bi to bila?

Vsak ljubitelj živali bi bil vesel tega vprašanja in z veseljem odgovoril nanj, odgovor pa jasno priča o tem, kako pripravljen je nekdo za nekoga skrbeti.

FOTO: Inside Creative House/Gettyimages

Kaj te najpogosteje nasmeji?

S tem vprašanjem je zlahka mogoče sklepati, kaj je vir dobre volje nekoga in ob čem se najlažje sprosti.

Kaj je najbolj drznega, kar si do sedaj storil (a)?

Koliko si nekdo upa?

Če bi lahko živel(a) kjerkoli na svetu, kje bi to bilo?

Odgovor, ki priča o tem, kakšne sanje ima nekdo, kakšno je zanj idealno okolje in kakšne so njegove morebitne želje po spremembi.