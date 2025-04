Diplomirani inženir agronomije in hortikulture Boštjan Tomažič, ki ima v Portorožu urejeno začasno prebivališče, se menda ne spominja štirih požarov, ki naj bi jih zanetil v letih 2023 in 2024 v Portorožu in Kopru. Spominja se le dogajanja pred njimi in kasneje, ko se je na kraju dogodka pogovarjal s policisti. Tožilstvo mu očita štiri kazniva dejanja povzročitve splošne nevarnosti pa tudi tatvino. Ogrožal življenja Kot piše v obtožnici, ki jo je na sodišču predstavila državna tožilka Urška Lončar Butinar, je z več požigi ogrožal življenja ljudi in premoženje velike vrednosti. 10. julija 202...