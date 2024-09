Slavna igralka z zbirko spolnih fantazij

V njej je zbrala spolne fantazije žensk z vsega sveta in ji dala naslov Želja (Want).

Njena prva knjiga Me je osebni manifest ženske svobode in solidarnosti. Sedaj se 56- letna igralka in avtorica vrača s knjigo z drugačno tematiko.

»Ko gre za seks in spolne fantazije, vedno pridemo do ženstvenosti in materinstva, zvestobe in izkoriščanja, nesoglasja in spoštovanja, poštenja in elitizma, ljubezni in sovraštva, užitka in bolečine.«

»V vsakem odnosu je vse to sprejemljivo in dopuščeno, če ne ogroža integritete partnerja, kljub temu mnogi o tem sploh ne govorijo, to je eden zadnjih tabujev naše družbe,«

je izjavila Gillian Anderson na predstavitvi knjige, ki jo promovira skupaj s filmom The Salt Path, posnetem po istoimenski knjigi spominov avtorice Raynor Winn, premierno prikazanem na filmskem festivalu v Torontu.

Kritiki so njeno delo označili za revolucionarnega, saj Want razkriva najbolj skrite ženske misli tedaj, ko imajo popolno svobodo biti to, kar so.

Ključno je, meni Andersonova, da je ženska ta, ki lahko odloči, s kom in kako pogosto bo seksala, v knjigi je objavila tudi svoje fantazije.

Psihologi trdijo, da nihče ni imun na spolne fantazije, ki so povsem običajen aspekt spolnega izražanja, igralka je zbrala najbolj zanimive, pri vsaki so navedeni samo spolna identiteta, starost, dohodek in ljubezenski status avtorice.

»Osebno so me najbolj zanimale radosti in užitki, ki so jih ženske doživljale med pisanjem. Verbalizacija in artikulacija želja in občutkov je prvi korak do osvobajanja,« je povedala avtorica in dodala, da ženske fantazije pogosto vključujejo odnose ter čustven ali pripovedni kontekst.

To se razlikuje od vizualnega koncepta, v kakršnem praviloma sanjarijo moški.

Gillian Anderson verjame v feminizem: »Že kot najstnica sem vsem hotela dokazati, da si ženske zaslužimo biti enakopravne z moškimi, za to sem se borila skozi vso kariero.

Ta boj se nikoli ne konča,« je povedala in moči ni izgubila niti v različnih osebnih dramah.

Eno ji je povzročila prijateljica, ki ji je speljala partnerja Petra Morgana, enega od ustvarjalcev serije Krona.

Zapustil jo je po štirih letih zveze, ker se je zaljubil v njeno prijateljico britansko producentko Jemimo Khan. Zvezdnica je sedaj samska, navaja Gloria.hr.