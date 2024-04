Tri malenkosti, ki lahko izboljšajo še tako slab seks

Kaj nekdo potrebuje za dober seks, je odvisno od vsakega posameznika. In če vaš ni takšen, kot bi si želeli, je treba spoznati, kako ga izboljšati.

Vsakega oplemenitijo tri malenkosti, ki jih lahko v seksualno življenje vključi sleherna ženska.

Postanite kraljica lastnega užitka

»Znano je, da so ženske, ki se pogosteje samozadovoljujejo, v seksu bolj samozavestne ter v njem lažje najdejo užitek, saj dobro vedo, kaj jih do njega vodi.

Dobro spoznajte svoje telo. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Zato je, če se z masturbacijo še niste spoznali, skrajni čas, da začnete odkrivati erogene cone in tehnike, ki vas pripeljejo do cilja intimnega dejanja,« v svojem podkastu svetuje seksologinja Emily Morse.

Na svoje telo glejte kot na nekaj seksapilnega

Za spolno samozavest, ki je nepogrešljiva sestavina kvalitetnega seksa, je treba imeti sebe in svoje telo rad.

Vzljubite se in se začnite dojemati kot seksualno bitje. Z malo vaje bo šlo: oblecite seksi perilo, obujte visoke pete in se sprehajajte pred ogledalom ter si povejte, da ste lepi in poželjivi.

Nikoli ne podcenjujte moči komunikacije. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Sprva vam bo morda nelagodno, a sčasoma boste nase začeli gledati kot na seksualno bitje in boste vzljubili svoje telo ne glede na to, kakšno je. Je vaše in radi ga morate imeti.

Govorite tri čarobne besede

»Nihče ne more brati vaših misli, zato morate, če bi nekaj radi, za to prositi. Zlasti to pravilo velja v seksu. Če vam tisto, kar počne partner, ne odgovarja, mu morate to povedati in ga tudi napeljati v smer, ki vam je bolj všeč.

Najlažje bo šlo s tremi besedami: poskušajva to tako,« zadnji nasvet niza Morsejeva.