Šest malenkosti, s katerimi boste privlačnejši

Ne botoks in plastične operacije, privlačnost v očeh drugih dvigajo malenkosti, ki jih najbrž že imate, niste pa se zavedali njihovega učinka.

Šest stvari za večjo privlačnost takole izpostavlja Your Tango.

Sončna očala

V svoji novi knjigi Vanessa Brown predavateljica umetnosti in oblikovanja na univerzi Nottingham Trent razkriva, da sončna očala v trenutku nekoga naredijo poželjivega.

Poleg dejstva, da ustvarjajo vtis skrivnostnosti, naredijo obraz bolj simetričen in po več raziskavah je simetričen obraz privlačen obraz.

Parfum

Raziskava podjetja Monell Chemical Sense je pokazala, da so ženski obrazi ocenjeni kot privlačnejši, kadar so tisti, ki jih ocenjujejo, obdani s prijetnim vonjem.

Razmislite torej o malce več kapljicah priljubljene dišave, a ne glede na vse, pretiravanje ni na mestu. Pot do privlačnosti je zmerno odišavljenje.

Ravno prav dišave nedvomno pomaga. FOTO: Puhhha/Gettyimages

Rdeče ustnice

Raziskava univerze v Manchesteru je odkrila, da so ženske ustnice najprivlačnejše, kadar so poudarjene z rdečo šminko.

Znanstveniki so odkrili, da fantje v desetih sekundah po srečanju pozornost preusmerijo na ta del obraza in da pogled z njega umaknejo kasneje, kadar je pobarvan v rdečo, kot kadar je v drugih odtenkih.

Brada

Znanstveniki univerze New South Wales so leta 2013 dokazali, da imajo ženske raje moške s poraščeno brado od tistih, povsem pobritih obrazov. Poraščen obraz naj bi ženskam podajal sporočilo, da je njegov lastnik močan in bo dober oče.

»Naša dognanja potrjujejo, da bradatost vpliva na oceno socio-seksualnih lastnosti moškega.

Srednje dolga brada je v ženskih očeh najatraktivnejša, za moške s polno brado pa se domneva, da bodo boljši očetje, ki bodo lahko ščitili potomstvo in celo družino,« so povedali strokovnjaki.

Moški z brado so privlačnejši. FOTO: Thinkstock

Rdeča barva

Rezultati raziskave znanstvenikov univerze Rochester so pokazali, da so moškim veliko bolj všeč ženske, ki nosijo rdečo kot ženske, ki so oblečene v modro.

Rdeča je znak strasti, moči, samozavesti in statusa. Za močan in samozavesten prvi vtis torej oblecite nekaj rdečega.

Beli zobje

Zanemarjeni zobje nikoli niso bili poželjivi, raziskava univerz Leeds in Central Lancashire pa je odkrila, da niz belih in ravnih zob ne samo, da nekoga dela privlačnejšega, temveč mu tudi poviša možnosti, da bo našel stalnega partnerja.

Lepi in beli zobje so ekvivalent pavjemu repu: so znak zdravja, kvalitetnih genov. FOTO: Thinkstock

Po besedah strokovnjakov so lepi in beli zobje ekvivalent pavjemu repu: so znak zdravja in kvalitetnih genov, kar je le nekaj odgovorov na vprašanje, zakaj so tako privlačni.