To sestavino bi morala vsebovati vaša krema jeseni in pozimi

Gotovo ste že slišali zanje, saj je o ceramidih veliko govora že nekaj let. Pa veste, kaj sploh so in kako delujejo? In najpomembneje, kdo in kako bi jih moral uporabljati?

Po 30. letu izgubimo skoraj polovico ceramidov

Ceramidi so naravno prisotne snovi (lipidi) v zgornji plasti naše kože (epidermisu), ki delujejo kot lepilo, ki drži skupaj kožne celice. Če so kožne celice nekakšna opeka povrhnjice, so ceramidi malta med njimi.

Brez ceramidov tako naša koža ne bi imela varovalne funkcije, saj predstavljajo kar 50 odstotkov njene sestave in skrbijo, da ne izgubljamo vlage, obenem pa nas varujejo pred infekcijami in alergijskimi reakcijami, saj preprečujejo vdor škodljivih mikrobov, kot so bakterije in glivice. So torej ena izmed vitalnih sestavin naše kože, ki pa z leti in vplivi okolja žal upada.

Znanstveniki so odkrili, da se po 30. letu količina ceramidov v koži zmanjša skoraj za polovico (okrog 40 odstotkov), do 40. leta pa jih imamo kar 60 odstotkov manj kot v mladosti. Vidna posledica tega je seveda bolj izsušena in pusta koža, manj sijaja ter pojav gubic, v skrajnih primerih pa tudi luskasta in razpokana koža.

Poleg tega na manj ceramidov v povrhnjici vplivajo tudi zunanji dejavniki, denimo suh zrak, spremembe temperature in vremena, izpostavljenost vroči vodi in soncu ter poškodbe zaradi UV žarkov. Zato se pogosto zgodi, da jeseni ali pozimi naša koža postane suha, marsikdo pa zaradi pomanjkanja ceramidov dobi tudi ekcem ali atopični dermatitis.

Količino ceramidov v koži lahko zmanjša celo uživanje določenih zdravil, kot so statini, ki se uporabljajo za zniževanje holesterola v krvi.

Kakšne ceramide poznamo in katere izbrati?

Dobra novica je, da lahko ceramide koži povrnemo na zelo preprost način – s topičnim nanašanjem, kar pomeni, da lahko ne glede na starost ali okolje, v katerem smo, povišamo vsebnost ceramidov v povrhnjici in s tem okrepimo kožno bariero ter izboljšamo videz kože.

Ceramidi so sicer prisotni tudi v hrani, a z uživanjem njih na povrhnjico ne bomo bistveno vplivali, zato je bolje, da posežemo po kozmetiki, ki vsebuje ceramide.

Teh je danes na voljo ogromno. Je pa vseeno dobro, da pred nakupom izberemo pravi izdelek zase. Obstaja namreč več vrst ceramidov, ki pa jih ne vsebujejo kar vsi vlažilni izdelki, ampak se njihove količine v njih razlikujejo, v nekaterih pa jih sploh ne boste našli.

Ceramidi so sestavljeni iz sfingozina in maščobnih kislin, glede na to, kakšne oblike so, pa poznamo 12 različnih ceramidov, ki jih znanstveniki označujejo kar s številkami ali črkami.

V kozmetiki so najpogosteje uporabljeni ceramidi 1, 3 in 6, ki pa jih proizvajalci včasih poimenujejo tudi drugače. Na seznamu sestavin bodite tako pozorni na naslednje besede.

Ceramid 1 ali ceramid EOS : pomaga okrepiti kožno bariero in ohranja napetost kože.

: pomaga okrepiti kožno bariero in ohranja napetost kože. Ceramid 2 ali ceramid NS oz.NG : pomaga ohranjati vlago in deluje protivnetno, dobrodošel predvsem pri negi občutljive kože.

: pomaga ohranjati vlago in deluje protivnetno, dobrodošel predvsem pri negi občutljive kože. Ceramid 3 ali ceramid NP : poveča hidracijo in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi, deluje najbolje v kombinaciji s ceramidom 1.

: poveča hidracijo in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi, deluje najbolje v kombinaciji s ceramidom 1. Ceramid 6, ceramid 6-II ali ceramid AP : najboljši ceramid za kožo, nagnjeno k vnetjem in izbruhom mozoljev, zmanjšuje tudi videz gub.

: najboljši ceramid za kožo, nagnjeno k vnetjem in izbruhom mozoljev, zmanjšuje tudi videz gub. Ceramid 9 ali ceramid EOP : kožo varuje pred patogeni in preprečuje prezgodnje staranje.

: kožo varuje pred patogeni in preprečuje prezgodnje staranje. Fitosfingozin (napisano tudi phytosphingosine) : ima močne antimikrobne lastnosti in je idealen za nego aknaste kože ali ekcema.

: ima močne antimikrobne lastnosti in je idealen za nego aknaste kože ali ekcema. Sfingozin (napisano tudi sphingosine): odličen za zmanjšanje videza gub. Ta ceramid poleg kozmetike za kožo najpogosteje uporabljajo tudi v izdelkih za lase, saj pomaga ohranjati idealno ravnovesje vlage.

Znanstvene študije so pokazale, da naša koža postane suha, ko nam začne primanjkovati predvsem ceramidov 1 in 6, zato dermatologi osebam z izredno suho kožo priporočajo kozmetične izdelke, ki vsebujejo ta dva ceramida v kombinaciji s ceramidom 3.

Ta trojček stroka imenuje tudi esencialni ceramidi, pogosto pa ga spremlja še sfingozin.

Kdo ne sme uporabljati ceramidov in s čim jih kombiniramo?

Ker so ceramidi tako vitalen gradnik naše kože, praktično nimajo stranskih učinkov in so primerni za najrazličnejši krog ljudi. Uporabljajo jih lahko tako osebe s suho kot mastno kožo in so dobra nega tako za mlade kot starejše. Celo posamezniki s hujšimi kožnimi težavami, kot je luskavica, jih lahko vključijo v svojo negovalno rutino.

Doslej tudi ni bilo ugotovljenih neželenih reakcij v kombinaciji z drugimi aktivnimi kozmetičnimi sestavinami, tako da dermatologi pravijo, da je ceramide mogoče uporabljati tudi z najbolj nepredvidljivimi aktivi, kot sta vitamin C in retinoli.

Še več, ugotovljeno je bilo, da lahko nega s ceramidi izboljša kožni odziv na retinole, tako da dermatologi pogosto priporočajo, da jih uporabljamo skupaj in se tako izognemo rdečici ali neprijetnemu pekočemu občutku, ki se lahko pripetita, če je koncentracija retinola premočna ali če naša koža nanje ni vajena.

Zdaj, ko so dnevi vedno hladnejši in se bomo več zadrževali v notranjosti ob toplih radiatorjih, tako ne čakajte, da vas začne koža z zategovanjem in razpokanostjo opozarjati, kako suha je, ampak jo že preventivno nahranite s ceramidi.

In ne pozabite na kožo po telesu, tudi ta namreč postane suha in vneta, ko ji primanjkuje ceramidov. Naj vaši negovalni izdelki vsebujejo to sestavino, za najboljši učinek pa jih nanašajte takoj po prhanju, da boste v povrhnjici zadržali kar največ vlage.