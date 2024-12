Privlačnost: kot bi poškodovala možgane

Da bi se lahko zaljubili ali vsaj prepustili igri zapeljevanja, morajo ljudje za nekaj časa prenehati razmišljati.

Nevrologi ta trenutek primerjajo z začasnimi poškodbami možganov: centri, zaslužni za miselne funkcije ter nadzor se nekoliko umaknejo, glavno vlogo prevzamejo centri, povezani z nagoni. Seveda se obnašanje nato nadaljuje v to smer.

Antropolog David B. Givens je opazoval geste zapeljevanja moških v nočnih klubih in spoznal, da te spominjajo na šopirjenje samcev pavijanov in goril pred samicami.

FOTO: Gettyimages

Evolucija je poskrbela za vse

Začasni upad sposobnosti presoje ima evolucijski namen.

Če bi med zapeljevanjem začeli razmišljati o težavah, ki jih zveza lahko povzroči in o izdatkih za vzgajanje potomcev, bi, še preden bi navezali prvi stik, pobegnili s prizorišča.

Trenutek slepe očaranosti zato nadvlada hladno oceno situacije in vodi v pogovor ter druženje, s pomočjo katerega posamezniki odkrivajo, ali so za nekoga primerni ali ne ter ali ima sogovornik dobre gene, trdijo evolucijski psihologi.

In od tu naprej?

Šale

Kreativnost, duhovitost in hiter jezik igrajo pomembno vlogo pri spogledovanju.

Spodobnost povedati dobro šalo drugi strani sporoča, da ima nekdo zdrav živčni sistem ter da se je sposoben soočati s težavami.

FOTO: Gettyimages

Znaki za nekaj več

Nihajoči boki in poudarjanje teh z oprijeto obleko so znaki, s katerimi ženska sporoča, da je ona pripravljena na družino, trdijo strokovnjaki.

Dviganje obrvi poveča oči ter spominja na mladost, oblizovanje ustnic namiguje na seks.

Prvi dotiki

Spogledovanje hitro preraste v dotike. Zaljubljenca se vse bolj približuje eden drugemu ter se tu in tam naključno dotakne.

Prvi dotik je najpogosteje odstranjevanje drobtinic z oblek druge osebe.

FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Govor denarja

Poudarjeni brada in čeljustna kost, širok prsni koš in ramena ter glasen smeh pričajo o zdravju in vitalnosti moškega.

Tudi denar je vključen v igro: ta nakazuje, da je on sposoben preživljati in ščititi potomstvo, piše 24sata.hr.