Ženskam so najprivlačnejši moški s tema lastnostma

Zgodovina in sociološke raziskave kažejo, da so se v preteklih stoletjih in desetletjih mnogi pari povezovali z namenom, da bi moški zagotavljal finančno varnost, medtem ko bi ženska skrbela za dom in čustven vidik vzgoje družine. Nova študija namiguje na kolektivni premik pri razumevanju partnerstva.

FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

Njeni rezultati so bili objavljeni v časopisu Sage Journals: Evolutionary Psychology, vodili sta jo ekipi poljskih in italijanskih raziskovalcev, ki so analizirali dinamiko razmerja 148 heteroseksualnih parov.

Njihovi podatki so pokazali, da so dobrodušnost, jeza in inteligenca igrali ključno vlogo z vidika privlačnosti in najbolj vplivali na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo v že oblikovanih zvezah.

Kot najpomembnejša lastnost pri izbiri se je izkazala dobrodušnost potencialnega partnerja.

»Ljudje imajo, ko gre za romantične odnose, različne preference, a tako moški kot ženske najbolj cenijo sočutje partnerja. Natančneje, raje imajo tiste, ki izkazujejo ljubezen in so polni razumevanja,« so zapisali avtorji.

Čeprav so oboji dobrodušnost oziroma sočutje navajali kot glavno prioriteto pri potencialnem partnerju, so avtorji ugotovili, da imajo ženske bolj specifične razloge, zakaj to lastnost dojemajo kot privlačno.

FOTO: Gettyimages

Dognali so, da one visoko cenijo inteligenco pri potencialnih partnerjih in da ljubeznive ter dobrodušne osebe dojemajo kot inteligentne. Na drugi strani so kot manj inteligentne dojemale jezne moške. Jeza je močno negativno vplivala na zadovoljstvo v zvezi pri obeh vključenih vanjo.

Izsledki so presenetili celo izvajalce, ki so pred začetkom predvidevali, da bi se lahko dobrodušnost in inteligenca izključevali.

»Teoretično bi na snovanje partnerske zveze lahko gledali kot na proces izključevanja dveh zelo pomembnih kvalitet: sočutja in inteligence,« so ugibali.

Namesto tega je študija potrdila, da se ti dve najbolj zaželeni lastnosti lahko usklajujeta.

»Inteligenca in sočutje oziroma dobrodušnost lahko tvorita uravnovešeno kombinacijo v dojemanju privlačnosti potencialnega življenjskega sopotnika,« so dejali.

Ob tem je treba dodati, da je raziskava našla pozitivno povezavo med sočutjem in prirojenimi kognitivnimi sposobnostmi. Z drugimi besedami: sposobnost razumevanja sočloveka in njegovih čustev ter potreb, je lahko eden od kazalnikov inteligence.

Na temelju teh dognanj je mogoče sklepati, da ženskam pri iskanju partnerja ni treba izbirati med inteligenco in sočutjem.

FOTO: Gettyimages

Jasno sporočilo pa podaja tudi moškim: izkazovanje sočutja ustvari boljši vtis na prvih zmenkih kot pretirana samozavest in hladna zunanjost, piše The Healthy.