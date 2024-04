Ponovil bi vse!

Jutro je zame res dobro, ko ...

Se mi nikamor ne mudi. (Smeh.)

Moja družina ...

Je moja opora.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje ...

Kar nekaj jih je, od vsakega se poskušam kaj naučiti.

Za menoj je trenutno ...

29 smučarskih dni in veselim se novih družinskih smučarskih dogodivščin. Ampak ne prej kot konec leta.

Pesem, ki si jo v avtu privijem na glas, je ...

I can buy myself flowers. In potem se spomnim, da bi se bilo lepo na poti domov ustaviti v cvetličarni. (Nasmeh.)

Gospoda ...

Nista samo podkast, sta stanje duha. Z Juretom Godlerjem se trudiva, da ohranjava raven komunikacije in gosposkost.

Spet in znova bi ...

Ponovil vse!

Moj guru dobrega počutja je ...

Set skrbno izbranih prijateljev.

Najljubši šport ...

Košarka. Moja prva športna ljubezen.

Pred poletjem nameravam ...

Izgubiti še par odstotkov maščobe. (Smeh.)

Brez ...

WC-papirja ne bi mogel. No, lahko bi, ampak ne bi bilo tako preprosto. (Smeh.)

Najraje skuham ...

Ribji brodet. Drugače pa sem najbolj domač za žarom.

Sem ter tja si rad naročim ...

Pico!

Te dni veliko razmišljam o ...

Ne spomnim se, ker od prejšnjega vprašanja razmišljam samo o pici. (Nasmeh.)

Pomlad, ker ...

Lahko odmrznem motor.

Nekoč bi rad odšel ...

Ne predaleč in ne za predolgo.

Kraj, ki mi veliko pomeni ...

Uf, poleg doma sem rad tam, kjer je voda – najsi bo v morski ali snežni ediciji.

V prihodnjem življenju bom ...

Lenivec. (Smeh.)

Rad se družim z ljudmi, ki ...

Me spravijo v dobro voljo.

Nazadnje sem se na ves glas nasmejal ...

Ajdinemu (Davidova žena je Ajda Rotar Urankar, op. p.) komentarju.

Moje vodilo je ...

Na koncu se vse poklopi. Ampak ne brez truda in dobre energije.