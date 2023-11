Že razmišljate o božičnih darilih? Preverite, kaj bodo podarili znani Slovenci

Kako obdariti svoje najdražje? Vprašanje, s katerim se v veselem decembru ukvarja marsikdo. Nekaj znanih Slovenk in Slovencev smo povprašali o tem, kaj jim pomeni novo leto, kako presenetijo svoje najbližje in katero je bilo najlepše darilo, ki so ga dobili. Nekateri so nam zaupali tudi svoje decembrske načrte.

Marjana Grčman FOTO: Osebni Arhiv

Novo leto mi pomeni počitek. Lenarjenje. Branje. To je čas, ko me nehajo preganjati snemalni termini in montaže. Ko lahko razmišljam, kam iti na lepše – le da tokrat ne delovno, ampak čisto zase.

Za božič bom doma. Med svojimi. S prižganim kaminom, dobro knjigo in najbrž bom eksperimentirala v peki. Pred božičem in po njem pa bom zagotovo zajadrala tudi v kakšno meni ljubo beznico in kakšen vipavski vinski hram in si ob tem razsvetljeno domišljala, kako je lepo živeti.

Najdražje obdarim tako, da podarim svoj čas. To se mi zdi v svetu, ki je prenasičen z materialnim, pogosto pomembnejše kot darilo samo. Sicer pa svoje ljube rada obdarim nepričakovano, brez razloga in kar tako. Včasih samo zato, ker so. Sem se pa navadila, da redno obdarim tudi sebe. Še posebno po kakšnem projektu, ki se mi zdi pomembna osebna zmaga – za to, da sem zmogla in vztrajala.

David Urankar FOTO: Leon Vidic

Novo leto mi predstavlja neko simboliko, priložnost, da se dobimo s prijatelji in družino. In dan, ko grem pozno spat. Z Ajdo sva drugače čez leto redko pokonci do polnoči, tako da je že zaradi tega novo leto nekaj posebnega.

Zelo verjetno se bomo odpravili na katerega od božičnih sejmov (poleg ljubljanskega). Radi gremo na Dunaj, tam Christkindlmarkt odprejo že sredi novembra, a tudi zaprejo ga kar zgodaj, z božičnim dnem. Za božič bomo letos s celotno, širšo družino na smučišču. Za novo leto pa se že tradicionalno dobimo s prijatelji in pozno v noč igramo družabne igre, pojemo preveč sladic in rešujemo svet.

Najmlajša člana družine nista problematična, saj napišeta in narišeta pismo Božičku in smo tako rešeni. Največja težava z darili je pri Ajdi … pa bi človek mislil, da se zakonci po desetih letih od poroke kolikor toliko dobro poznajo, ha ha.

Irena shyama-Hlebš. FOTO: Osebni Arhiv

Novo leto mi pomeni ločnico, nov začetek. Novoletnih obljub sama nimam, ker je vsak dan priložnost za spremembe, je pa to obdobje, ko se tudi v zraku čuti, da prihaja nova energija. Pred časom sem silvestrovala v tujini, vsakič v drugem mestu, zdaj pa se načrti pojavijo nekaj dni pred silvestrovim in se tako raje prepuščam spontanim odločitvam. Sicer pa nisem ljubiteljica decembrskih zabav, sploh ne množičnih dogodkov, tako da se jim raje izognem. Se mi pa na splošno zdi december zelo melanholičen mesec in se vsakič znova veselim in čakam zimski solsticij, ko se dan začne daljšati. Potem opazujem, kako je v enem mesecu že za nekaj minut več dnevne svetlobe. Zelo rada obdarujem, ideja, kaj izbrati za svoje najbližje, pa se običajno pojavi po navdihu. Sama sicer zagovarjam, da so najboljše darilo knjige, ki so res zakladnica, ampak darila za domače in tiste, ki jih res dobro poznam, raje personaliziram.

Ksenija Benedetti FOTO: Miran Juršič

Več je bilo daril, ki so mi posebej ostala v spominu. Med njimi Borisova pesem v akrostihu zame. Pa oranžen pisalni stroj, ki sta mi ga starša kupila za 18. rojstni dan, ker sta vedela, da rada pišem. Pa miza in stoli, ki jih je zame skoval moj oče. Pa kopija časopisa Delo, ki je izšlo 7. avgusta 1965, na moj rojstni dan. Pa unikatna zgoščenka s sedmimi pesmimi, z začetnimi naslovi pesmi, ki so se ujemale s črkami mojega imena, ki so mi ga podarili muziki iz Siddharte. Pa še veliko jih je bilo. Darilo mora biti vedno tudi prijetno presenečenje, drugače izgubi čar.

Aljoša Bagola FOTO: Jože Suhadolnik

Več kot karkoli materialnega mi ob praznikih pomeni bližina. Tudi ko pobrskam po spominih, so najbolj živi tisti, ko si me je oče kot štiriletnika oprtal na rame, pograbil sekiro in sva odšla v gozd po smrečico, ki smo jo potem okrasili. Pika na i v teh spominih je bil sicer rdeč avto na daljinski pogon – no, pravzaprav sem moral precej tekati za njim. Zelo posebno in nenavadno darilo sem dobil tudi pred 20 leti, ko smo s prijatelji potovali po Tajski. Za novo leto nas je Aljoša Rebolj presenetil in vsakemu od nas podaril tajsko masažo. Sicer pa menim, da je najlepše podariti sebe, da si prisoten, pripravljen na pogovor ali druženje. Ta pristni stik je dandanes, ko smo vsak zase potopljeni v digitalni svet, najbolj dragocen.

Jure Košir FOTO: Voranc Vogel

Ko razmišljam o tem, katera darila so me doslej najbolj navdušila, se spomnim na čas, ko so bili otroci še majhni. Tedaj so me vedno zelo raznežile njihove ročno izdelane čestitke in dobre želje, izražene na otroški način. Sicer pa je bilo največje presenečenje doslej darilo moje drage, potovanje v Južno Afriko in Namibijo.

Leila Aleksandra Jelić FOTO: Rtv Slovenija

Novo leto mi pomeni nov začetek, nov koledar prinaša vedno neko upanje, nov krog, polno dobrih želja. Decembra mi je super, ker se po navadi ujamem s prijatelji, s katerimi se nam jeseni, ob natrpanih urnikih, redkeje uspe najti. Za zdaj imam načrt, da bom decembra s svojimi najdražjimi, z veliko dobre glasbe, žura in obdarovanji. Najboljše se mi zdi, da jih presenetim takrat, ko ni kakih posebnih datumov, za praznike pa še posebej. Kaj ni najlepše, ko dobiš nekaj, česar si želiš, od ljubljene osebe, ne da bi to pričakoval zaradi rojstnega dneva ali novega leta?

