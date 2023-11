ŠOKkast prvih 20: Od pasje žare do težkih življenjskih preizkušenj (VIDEO)

Ali veste kaj imajo skupnega Maja Keuc, Miha Hercog, Miha Deželak, Dejan Dogaja, Ivjana Banić, Miran Rudan, Omar Naber, Matic Herceg, Katarina Braniselj, Darja Gajšek, Jure Košir, David Urankar in Špela Močnik, Nika Ambrožič Urbas, Nina Osenar, Špela Grošelj in Domen Kumer, Ana Praznik, Salome, Vid Valič, Tara Zupančič in Nina Grilc?

Prav vsi so se odzvali našemu vabilu in gostovali v eni izmed epizod ŠOKkasta, edinega slovenskega podkasta, ki ime bolj šokantno od vsebine. S seboj so prinesli tri osebne predmete, hkrati pa spregovorili o različnih življenjskih izkušnjah v soju žarometov.

V studiu se je bleščala harmonika Darje Gajšek, Salome je s seboj prinesla pasjo žaro svoje pokojne psičke Kali, Dejan Dogaja je zaigral Avsenikovega Pastirčka. Naši gostje so vedno poskrbeli, da je bilo vzdušje v studiu sproščen, hkrati pa so odstrli pogled na delček njihovega življenja, ki ni viden sleherniku.

FOTO: S. N.

O težkih preizkušnjah in močni volji

Svojo življenjsko zgodbo je delila tudi pevka in podjetnica Nina Grilc, ki se je morala veliko prezgodaj srečati s smrtjo moža, znanega deskarja Marka Grilca. Še ena Nina je odprla svoje srce, tokrat Osenar Kontrec in razkrila, kako se je leta borila s kronično utrujenostjo, ki bi jo skoraj pripeljala v prezgodnji konec. Vsak izmed gostov ima zagotovo zgodbo, ki jo je vredno slišati in je šel skozi različne preizkušnje.

Nina Grilc. FOTO: Marko Feist

O življenju pod žarometi in slavi

Prepoznavnost je lahko včasih blagoslov včasih pa prekletstvo. O tem je velikokrat tekla beseda in o tem sta spregovorila tako Jure Košir, ki smo ga poimenovali kar slovenski nacionalni zaklad, pa večno nasmejana ambasadorka gorenjske Tara Zupančič. V studio sta z burno energijo prišla tudi pevka Špela Grošelj in Domen Kumer, ki sta razkrila, da je tudi v ozadju slovenske medijske scene veliko negativnih stvari in da sta morala skozi leta doživeti marsikaj, da sta odkrila, da je iskrenost edino kar šteje.

Tara Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

Vse ŠOKkaste najdete na tej povezavi.