Pet znakov odvisnosti od seksa, a strokovnjak dodaja, da ni vedno tako očitna

Čeprav je odvisnost od seksa ena najbolj stigmatiziranih zasvojenosti, v bistvu sploh ni redka, je pa res, da velikokrat ne tisti, ki je z njim zavojen in ne njegovi bližnji ne prepoznavajo njenih znakov.

Zato psihiater Michael Olla s centra za zdravljenje odvisnosti Valley Spring Recovery izpostavlja pet znakov, ki jasno pričajo, da imate sami ali nekdo, ki ga poznate, to težavo. Takole jih povzema 24sata.hr.

Obsesivne seksualne misli

Najpogostejši in običajno najočitnejši znak tovrstne odvisnosti so stalne seksualne misli, ki postajajo že obsesija.

Osebe, ki trpijo za to odvisnostjo, so pogosto obsedene s spolnimi fantazijami, podoživljajo pretekle intimne izkušnje ali sanjarijo o novih.

Seks je njihova glavna miselna preokupacija, posledično se težko ali sploh ne morejo osredotočati na službene, družinske in druge vsakodnevne naloge.

»Preokupacija s spolnostjo lahko postane tako intenzivna, da povsem zasenči druge aspekte življenja,« opozarja Olla.

Ogromno časa, namenjenega spolnim aktivnostim

Drugi znak zasvojenosti s seksom: če nekdo večji del svojega dneva in noči namenja z njim povezanim aktivnostim, pa naj gre za seks v dvoje, gledanje pornografije, masturbacijo, iskanje novega partnerja s pomočjo temu namenjenih aplikaciji je jasno, da njegovo življenje obvladuje seksualna dejavnost.

»Ure preživete ob teh in podobnih aktivnostih, medtem ko vse ostalo trpi, so močan kazalec spolne odvisnosti,« opozarja psihiater.

Čustvena stiska in občutek sramu

Osebe, ki se borijo z odvisnostjo, pogosto trpijo zaradi intenzivne čustvene bolečine, saj se na določeni točki začno zavedati, da ne morejo nadzorovati svojih vzgibov.

Po spolni aktivnosti, ki se ji ne morejo upreti, so preplavljeni z občutkom sramu, krivde in obžalovanja, kar lahko pripelje do tesnobnosti in depresije.

Škodljiva seksualna obnašanja

En najbolj nevarnih dokazov spolne zasvojenosti je vse večja potreba po spolnih aktivnostih. Odvisniki se ne morejo upreti nezaščitenim spolnim odnosom, seksu na javnem mestu, avanturam z neznanci …

»Nezmožnost upreti se visoko tveganim aktivnostim, kljub zavedanju morebitnih posledic, jasno priča o kompulzivni naravi tovrstne zasvojenosti,« dodaja Olla.

Zapostavljanje drugih delov življenja

Tako kot so posledica te zasvojenosti obsesivne misli, ki obvladujejo možgane, tako spolni odvisniki pred vse ostalo postavljajo seksualna dejanja, kar pomeni, da trpijo drugi vidiki življenja: od dela, zabave, druženja in podobno.

»Aktivnosti, ki so nekoč bile rutinske, kot so odhodi na delo, ukvarjanje s hobiji, preživljanje časa z ljubimi ljudmi, postajajo zapostavljene zaradi spolnih potreb,« opozarja Olla.

Ni vedno očitna

Strokovnjak dodaja, da je seksualna odvisnost kompleksen pojav in ni vedno tako jasna ter očitna. Znaki zasvojenosti so lahko, zlasti na začetku, povsem subtilni in mnogi jih dojemajo kot visok libido, se pa, tako kot pri domala vseh odvisnostih, stopnjujejo.

»Prepoznavanje in reševanje zasvojenosti s seksom ni enostavno, vendar je v vsakem primeru prvi korak k temu ozaveščanje težave in priznavanje, da jo nekdo ima,« dodaja psihiater in navaja, da je spolna odvisnost v porastu, k čemur po njegovem mnenju pripomore internet z dostopnimi seksualnimi, tudi pornografskimi vsebinami.