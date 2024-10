Razkrivamo: To je del dneva, ko so ženske najbolj razpoložene za seks

Nova raziskava podjetja Lovehoney, ki se ukvarja s prodajo spolnih igračk, je pokazala, da se del dneva, ko so najbolj razpoloženi za seks moški, razlikuje od dela dneva, ko ta najbolj diši ženskam.

V poizvedbi je sodelovalo 2300 moških in žensk in v njej se je izkazalo, da so moški najbolj naklonjeni seksu zjutraj.

Zasluga temu gre medicinskemu fenomenu: nočna tumescenca penisa, ko zaradi viška hormonov pride do spontane erekcije ob bujenju.

FOTO: Unsplash

Posledično so junaki seksu najbolj naklonjeni med šesto in deveto uro zjutraj, višek pa njihova spolna želja doseže ob 7.45.

Pri ženskah je zadeva drugačna: pri njih je spolna želja najvišja med 23.00 in drugo uro zjutraj, višek pa doseže ob 23.21.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

»To dokazuje, da se ljubezenske ure med spoloma razlikujejo, kar je v celotni zgodbi vendarle spodbudno, pa je dejstvo, da večina v parov najde kompromis in premaga te razlike,« je povedal Richard Longhurst solastnik podjetja, ki je opravil raziskavo.