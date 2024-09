Izognite se jim: to so štiri najpogostejše napake v postelji

Strokovnjak za spolnost David Smiedt odkriva štiri najpogostejše napake v spalnici in svetuje, kako jih odpraviti ter postati še boljši ljubimec ali ljubimka.

Preozek fokus

Res je, da se glavno seksualno dejanje praviloma odvija v postelji v spalnici, vendar naj spolno življenje ne bo omejeno zgolj na zaključni akt.

Zadeve razširite in začnite s komplimenti čez dan in z besedami, ki prebujajo pričakovanje ter gradijo napetost.

To strokovnjak imenuje mentalna oblika predigre, ki bo zagotovo izboljšala zadeve, ko bo nastopil čas za akcijo.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Preveč pozornosti glavni jedi in premalo pozornosti predjedi

Veliko posameznikov in tudi parov se preveč osredotoča zgolj na cilj seksualnega dejanja, torej na orgazem.

A tisto, kar do njega vodi je prav tako ali še celo pomembnejše od samega zaključka. Kar pomeni: dolga in počasna predigra je pomembna.

Ne samo v teoriji, temveč tudi v praksi.

Preveč vodenja

Ta napaka je tista, ki jo največkrat zagrešijo moški, je prepričan seksolog. Preveč dominanten nastop ni nekaj dobrega, saj se ob njem pozabi na dejstvo, da je treba upoštevati želje in pričakovanja partnerja oziroma partnerke.

Ne mislite torej, da vse veste in najbolje znate, temveč bodite pozorni na besede ali namige druge strani ter jih upoštevajte.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Zanemarjanje zaključka po glavnem dejanju

Kar se dogaja po aktu, je prav tako pomembno kot tisto, kar se dogaja med seksom samim.

Intimnost v obliki poljubov in objemov je nekaj, kar je več kot dobrodošlo in nudi odlično podlago za naslednjo seanso, ne glede na to, kdaj bo ta prišla na vrsto, Davida povzema The Sun.