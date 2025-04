Slovenija pri tujih kolesarjih vse bolj priljubljena destinacija

Kolesarjenje brez dvoma spodbuja trajnostno mobilnost, zmanjšuje ekološki odtis in prispeva k razvoju lokalnega, predvsem turističnega gospodarstva. Tako je Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem, nagovorila udeležence športno-poslovne konference: »Kolesarski turizem ni zgolj trend, ampak postaja vse pomembnejši steber turistične ponudbe po vsem svetu. S povezovanjem naravnih lepot, kulturne dediščine in športnih aktivnosti ponuja edinstveno izkušnjo tako rekreativnim kot zahtevnejšim kolesarjem.«

Nekdanja direktorica hotela Tartini v Piranu Andreja Frelih se je že pred 10 leti odpovedala svoji pisarni in jo namenila varni hrambi kar 35 koles. FOTO: Janez Mužič

Na konferenci v Portorožu so predstavili primere dobrih praks s področja kolesarskega turizma. Že pred desetletjem se je tedanja direktorica hotela Tartini v Piranu Andreja Frelih odpovedala pisarni v pritličju hotela in jo namenila za varno hrambo 35 koles: velikokrat je bila čisto polna, saj so imeli vsako leto več kolesarskih gostov. »Kolesarske ture in potovanja so trend. Tisti, ki s kolesi pripotujejo v Piran, so skoraj izključno tujci iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Skandinavije, tudi iz ZDA, Avstralije in Nove Zelandije.

Slovenija je zanje atraktivna dežela. Na takih potovanjih je Piran lahko vmesna postaja, vse več pa se jih tudi odloči, da pot konča prav pri nas. Tako že pravim, da se vse kolesarske poti končajo v Piranu, in ni jih malo, ki se nato odločijo še za kak dan bivanja,« je povedala takrat in še, da je bilo poleg organiziranih lažjih tedenskih kolesarskih potovanj, ki ne zgrešijo Pirana, tudi več desetdnevnih težjih tur čez Alpe. Denimo iz Krajnske Gore prek Vršiča in doline Soče v Piran ali pa iz Avstrije, čez Bled in Kras do Pirana. Nekateri so se podali prek Pirana iz Benetk v Poreč ali pa iz Trsta v Pulj. Mimogrede: v nekaterih portoroških hotelih imajo celo pralnice za kolesa.

Dirka po Sloveniji med prenosom v živo prikazuje lepote naše države v kar 130 državah in doseže 12 milijonov gledalcev.

Podobne kolesarske izkušnje je bilo slišati na konferenci. Bogdan Fink, organizacijski direktor Dirke po Sloveniji, je na primer poudaril, da ta dogodek postaja vse bolj pomembna kolesarsko-turistična prireditev, saj med prenosom v živo prikazuje lepote Slovenije v kar 130 državah in doseže 12 milijonov gledalcev. Izpostavili so turistični pomen etape Gira, ki bo konec maja v Brdih in Novi Gorici.

Jan Klavora iz Goodplacea je predstavil daljinsko kolesarsko pot Trans Dinarica, ki povezuje celoten Balkan in ob trasi odpira nove priložnosti za razvoj turistične ponudbe. Simon Rožnik je orisal razvoj projekta Red Bull Goni Pony, Matija Blažič razvoj kolesarskega hotela Ribno Bled, Anej Štrucl 30-letno zgodovino eko gorskokolesarskega hotela Koroš, Metka Pirc pa je govorila o aktivnostih, ki jih izvaja Slovenska turistična organizacija za podporo športnemu turizmu.