Pet faz ljubezni in katera je največkrat usodna

Po 40 letih raziskav je psiholog Jed Diamond ugotovil, da večina prej ali slej najde ljubezen svojega življenja. Ni pa pot do tja vedno lahka in kratka.

Vsak mora namreč prehoditi pet stopničk razvoja ljubezni in na eni od njih najpogosteje spozna, da to ni to, čeprav je bilo sprva videti drugače.

Zaljubljenost

Velika večina ljubezenskih zvez se začne s fazo, ko je razum zamegljen in glavno vlogo igrajo pozitivna čustva.

Tedaj se zdi, kot bi lebdeli v oblakih, pogled na svet zastirajo rožnata očala, vse se vrti okoli partnerja, izjemno močno je prepričanje, da bo ljubezen, ki to na tej točki sploh še ni, trajala večno, napak se ne vidi, vsak verjame v moč srca, zato je previdnost postavljena na stranski tir.

Resnična ljubezen pomeni priznavanje lepih in manj lepih lastnosti. FOTO: Gettyimages

Postaneta par

V tej fazi se začetna čustva sicer nekoliko umirijo, a so še vedno močno prisotna. Nekateri se že preselijo skupaj, partnerja vplivata na življenje drug drugega.

Faza lahko traja več let, med njo lahko pride do zaroke ali celo poroke, nastane lahko družina.

Partnerja se počutita varna, ljubljena, zadovoljna in uživata v svoji zvezi. Prepričanje, da sta našla tistega pravega, je še vedno zelo živo.

Razblinjanje iluzij

Ne glede na to, ali je predhodna faza dolga ali kratka, nekoč nastopi tista, ki dokončno odpre oči. To je čas, ko se strasti povsem umirijo, partner postane malce predvidljiv, določene malenkosti začno iti na živce, očitki in spori niso redki, velikokrat se poraja ideja o razhodu.

Prav ta faza ljubezni je najpogosteje tista, v kateri dozori odločitev, da vse skupaj nima smisla ne glede na to, kako dolgo je par prej vztrajal. Če se faza konča z razhodom, sledi novo iskanje, če jo par uspešno prebodi, nastopi faza, imenovana …

Največkrat je usodna tretja faza. FOTO: Diane39/Gettyimages

Grajenje prave ljubezni

V tem obdobju lahko par šele resnično okuša sadove zrele, trdne in stabilne ljubezni. Iluzij ni več, oseba, s katero je nekdo v zvezi, je resnična, s svojimi dobrimi in slabimi stranmi, ki jih partnerja medsebojno sprejemata, razumeta in nimata želje po tem, da bi jih spremenila.

Resnična ljubezen namreč pomeni priznavanje lepih in manj lepih lastnosti, s katerimi pa se partnerja naučita živeti.

Močan par, ki lahko spreminja svet

Zadnja, peta faza je tista, v kateri glavno vlogo igra globoka, močna povezanost med dvema, ki imata občutek, da skupaj lahko dosežeta vse, kar si želita.

Ljubezen tu ni sama po sebi namen, temveč je podlaga za skupne cilje, načrte, želje, malenkosti, ki so partnerja motile v tretji fazi, se zdijo smešne in nesmiselne.

Ljubezen mora dozoreti. FOTO: Shutterstock

To je šele obdobje, ko dva v zvezi resnično dojameta, da sta našla ljubezen svojega življenja, piše Miss7.