Pozor, to ni ljubezen - čeprav je morda videti tako

V zgodnji fazi ljubezenske zveze praviloma vsak nosi rožnata očala in spogleda opozorila, ki nakazujejo na nezdrav in toksičen odnos. Velikokrat se tudi zgodi, da teh ne prepozna kot nekaj slabega in jih zamenjuje za ljubezen.

Tu je nekaj takšnih, ob katerih se ni dobro slepiti, kajti v resnici napovedujejo nekaj slabega. Če se torej partner obnaša takole, vas ne ljubi.

Vedno želi vedeti, kje ste

Prav je, da vas vpraša, kako ste preživeli dan ali kaj nameravate početi. A če pričakuje, da bo v vsakem trenutku vedel, kje ste, kaj počnete, s kom se družite in podobno, tu ni govora o ljubezni, temveč o nadzoru obsesivne in posesivne osebe.

Preverjanje ni znak ljubezni, temveč znak posesivnosti. FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Stalno vas kliče in vam pošilja sporočila

Komunikacija v zvezi vsekakor je pomembna in nič ni narobe, če se v dnevu, ki ga večinoma preživita narazen, slišita ali si pošljeta kakšno sporočilo.

Vendar če vam telefon stalno zvoni in nanj dežujejo njegova sporočila, kadar na klice ali na pisane besede ne odgovarjate, pa ste deležni očitkov, se ne slepite, da to počne zaradi ljubezni. To počne zgolj zato, ker vas želi nadzorovati.

Sili vas v stvari, ki jih ne marate

Morda morate govoriti o nečem, o čemer nočete, morda morate početi nekaj, česar ne marate in vaših občutkov pri tem ne upošteva.

Kadar ste v razmerju v karkoli prisiljeni, ne glede na to, kako on svoje početje utemeljuje in pojasnjuje, niste v zvezi, ki ima lepe obete, temveč v odnosu, ki bo prej ali slej poln fizične in čustvene zlorabe.

Siljenje v nekaj, česar nočete, ni ljubezen. FOTO: The Stock Company/Shutterstock

Želi se družiti samo z vami

Na prvi pogled je prijetno dejstvo, da vas ceni bolj od svojih prijateljev in družine, a na dolgi rok bo takšen odnos postal naporen in zadušljiv.

V življenju stkemo nešteto odnosov, vsi so pomembni in vse bi morali, kljub zvezi ohranjati ter negovati.

Pričakovanje, da bo vedno samo z vami in vi z njim ni ljubezen, je obsesija.

Vohuni na družabnih omrežjih

Lahko, da se vam zdi to simpatično in vam je všeč, ker kaže zanimanje glede tega, kaj objavljate, kaj všečkate in kaj komentirate, vendar pozor:

To ni nič drugega kot obnašanje bolestnega ljubosumneža, ki bo sčasoma preraslo v toksičnost in nadzor, ki ga bo izvajal tudi na druge načine: s prej omenjenim preverjanjem in zasliševanjem.

Ne zaslišuje zato, ker bi ljubil, temveč zato, ker vas želi nadzorovati. FOTO: Shutterstock

Hoče drugo priložnost

Dobro je čim prej prepoznati vse te elemente slabe zveze in jo končati.

Če vas, ko se odločite za ta korak, moleduje za drugo priložnost, se vam opravičuje in vas prepričuje, da bo po novem vse drugače, ne verjemite.

Sploh ne, če to počne kmalu po razhodu. Praviloma manipulatorji svojih napak v sebi ne priznajo in kot drugo priložnost vidijo le še eno možnost, da bi nekoga ujeli v toksičen odnos, opozarja Your Tango.