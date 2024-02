Razhod v družini Beckham

Romeo Beckham in manekena Mia Regan sta razkrila, da se po petih letih zveze njuni poti ločujeta, piše OK!Magazine.

Nekdanja zaljubljenca, ki sta še pred nekaj meseci javno izkazovala ljubezen na podelitvi modnih nagrad v Londonu, sta sledilcem na instagramu sporočila, da se razhaja, da pa drug do drugega še čutita veliko naklonjenosti.

Mia je v zgodbi denimo zapisala, da sta bila z Ro-jem par od 16. leta in dodala: »Ljubezen se razvija po svoje in gre z zrelostjo po svojih poteh. Nisva več romantično povezana, a je med nama še veliko ljubezni. Po petih letih ostajava dobra prijatelja.«

Tudi Romeo, ki stopa po stopinjah očeta Davida Beckhama in je nogometaš, je v instragram zgodbi potrdil, da z Mio nista več v romantični zvezi:

»Z Moochem sva se po petih letih ljubezni razšla, vendar se še vedno spoštujeva in ostajava najboljša prijatelja.«

Par je tako potrdil ugibanja o koncu ljubezni, ki so sledila poročanjem, da se je Mia izselila iz njunega doma in da valentinovega nista preživela skupaj:

»Romeo in Mia sta se sprla, trenutno nista par. Živela sta skupaj, a Mia se je izselila in živi pri starših,« je vir pred nekaj dnevi povedal za The Mirror in nadaljeval:

»Razšla in se znova našla sta se že večkrat, a tokrat se zdi bolj resno. Mia ima očitno dovolj.«

V razmerju sta bila od leta 2019, si leta 2022 vzela kratek predah, Mia se je skupaj z družino Beckham večkrat pojavljala na različnih dogodkih.

Med drugim je bila aprila leta 2022 povabljena na poroko tedaj še fantovega starejšega brata Brooklyna in Nicole Peltz, v krogu družine Beckham je bila tudi na premieri dokumentarnega filma o Davidu in Victoriji.