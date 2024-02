Pet bolečih resnic o zakonu, ki jih večina prepozno spozna

Nihče, ki stopa v zakon ali dolgo zvezo praviloma ne razmišlja o tem, da se bo nekoč odnos končal. A je že tako, da nekatere pravljice ne trajajo večno in da človek do mnogih spoznaj pride šele, ko je prepozno ter se sooči z zakonskim brodolomom ali krutim razhodom.

Da bi bilo vsaj komu to prihranjeno, Your tango niza pet dejstev o zvezi ali zakonu, ki jih večina na žalost spozna šele po ločitvi oziroma razhodu, čeprav bi jih bilo dobro osvojiti še preden se odnos sploh začne.

Ni gospoda popolnega, je pa gospod napačen

Nihče ni popoln, to je dejstvo. In iskanje nekoga, ki bi zadovoljil čisto vse kriterije, je nesmiselno.

Vendar je drugi strani treba biti pozoren na to, kaj govori šesti čut, ki običajno že zelo zgodaj začne prižigati alarme, a jih tedaj, ko v trebuhu veselo prhutajo metuljčki večina spretno ignorira, zato se na koncu velikokrat izkaže, da je bil odnos osnovan z gospodom napačnim.

Kajti ta, za razliko od gospoda popolnega, še kako obstaja.

Prstan ne spremeni odnosa

Prstan je res lahko nadgradnja lepe zveze. A če v njej škriplje, se pojavljajo nesoglasja, napetosti, vzorci obnašanja, ki škodujejo odnosu ali posamezniku, in zadeve ostajajo neizrečene ter nerešene, prstan ne bo ničesar spremenil.

Ima simbolično, nima pa čudežne moči.

Prstan ima simbolično, ne pa čudežne moči. FOTO: Denis Valakhanovich/Gettyimages

Nobena sramota ni končati zveze, ki ne deluje

Ne glede na to, kako dolgo sta v razmerju, ne glede na to, kaj sta skupaj ustvarila, in ne glede na to, kaj o vajini zvezi menijo prijatelji, družina, ožji ter širši znanci, odnos, ki ne funkcionira in veste, da nima nobene možnosti, da bi ga popravila, lahko končate. V tem ni čisto nič slabega ali samotnega.

Nasprotno, sramotno je vztrajati v nečem, kar zadaja le bolečino in načenja zdravje.

Ljubezen ni dovolj

Ljubezen včasih ni dovolj. Žal, a tako je. Lahko ljubite čez vse meje, vendar če obstajajo dejavniki, ki ljubezni postavljajo ovire, vama ne bo uspelo.

Ljubezen brez kompatibilnosti, razumevanja, sposobnosti deljenja in sodelovanja, komunikacije ter pripravljenosti na reševanje težav žal nima prihodnosti.

Zaljubljenost se zgodi, ljubezen pa je treba negovati. FOTO: Alejandro J. De Parga/Shutterstock

Odnos je trdo delo

Morda se na prvi pogled res zdi, da zadeve med dvema, ki se ljubita in spoštujeta, tečejo kar same po sebi tako, kot bi morale, vendar to ne drži.

Odnos je vedno delo, včasih lažje, včasih težje, a brez prizadevanja v smer, da bi obstal, bo ta propadel.

Predanost, potrpežljivost, razumevanje, sprejemanje, kompromisi, odločnost in delovanje v korist zveze so nepogrešljive sestavine, brez katerih preprosto ne gre.