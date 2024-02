Teh 5 astroloških znamenj je najbolj dolgočasnih v postelji

Vas zanima, katera astrološka znamenja so najbolj dolgočasna v postelji? Spletna stran astrotalk.com jih je izpostavila pet in razložila, zakaj je tako.

Device

Device imajo lahko zaradi svoje analitičnosti in in usmerjenosti v podrobnosti bolj zadržan pristop do romantike. Rade imajo nadzorovano okolje, kar je lahko za partnerja oziroma partnerico moteče. Težava pri devicah je tudi to, da se bodo morda težje sprostile. Sproščenost pa je pri spolnosti seveda zelo pomembna.

Vodnarji

Vodnarji imajo lahko v spalnici težave zaradi svoje svobodomiselne osebnosti in neodvisnosti. Ti lastnosti lahko prineseta več zadržanosti v postelji. Lahko se zgodi, da se ne prepustijo popolnoma in da niso spontani v intimnih trenutkih. Po drugi strani pa so vodnarji lahko vznemirljivi in edinstveni partnerji, kar je njihov plus.

Raki

Raki so lahko v postelji preveč previdni, kar lahko razblini pravo strast. Znani so po čustveni globini in skrbni naravi in ti lastnosti jih lahko pripeljeta do previdnosti. Zaradi strahu pred ranljivostjo so lahko v spolnosti bolj zadržani, kar pa je lahko težava. Sta pa po drugi strani omenjeni lastnosti (čustvena globina in skrb za naravo) tudi lep temelj za trajno razmerje.

Biki

Težava pri bikih je, da utegnejo potrebovati več časa, da se odprejo novim izkušnjam. Znani so po zanesljivosti in potrpežljivosti. Slednja lahko pri njih včasih meji že na previdnost in tako v spalnici ne pokažejo vsega, kar bi sicer lahko. Je pa res, da je potrpežljivost po drugi strani zelo lepa lastnost v zvezi.

Kozorogi

Omenjena spletna stran je na seznam dala še kozoroge. Ti so lahko zaradi praktične in disciplinirane narave kdaj zadržani v spalnici. Pri njih se lahko tudi zgodi, da ne bodo vedno spontani.