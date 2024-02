Najdražje razveselimo z drobnimi pozornostmi

Bliža se dan zaljubljencev, ki ga mnogi prezirajo, češ da ne gre za nič drugega kot potrošniški praznik, ljubezen pa da bi si morali tako in tako izkazovati vsak dan. Oboje morda res drži, zato se ni treba odreči temu, da svojim dragim, ne nujno partnerjem, ampak tudi drugim, prijateljem, staršem, otrokom, sosedom, ne bi pokazali, da jih imamo radi, jim pripravili kaj posebnega ali jih razveselili s kakšno pozornostjo. Za to še zdaleč ni treba na veliko zapravljati, vrednejša so namreč darilca, ki jih izdelamo sami, četudi je to zgolj voščilnica z lepo mislijo ali željo.

Za unikate podstavke potrebujemo zgolj trši papir, lepilo in vrv. FOTO: Instagram

Zanjo potrebujemo trši bel papir, rdečo volno in šivanko. Papir prepognemo, da dobimo voščilnico, nato pa na prvo stran s svinčnikom narahlo narišemo obliko srca. Po črti okrog in okrog, približno pol centimetra narazen, s šivanko naredimo luknjice in sledi svinčnika izbrišemo. Skozi luknjice nato napeljemo volno, in sicer tako, da jo peljemo skozi izbrano luknjico proti eni od nasprotnih, nato izberemo kakšno bližje, pa spet eno na drugi strani srčka. Kakšen vzorec bo nastal, je odvisno od tega, v kakšnem vrstnem redu bomo volno napeljevali, pazimo le, da bo na koncu vidno, da gre za srce.

Za voščilnico potrebujemo trši papir, volno in šivanko.

Srčkasta blazina

Izjemno enostavno in ljubko darilo, ki je obenem še uporabno, je okrasna blazina v obliki srca. Zanjo potrebujemo blago, polnilo ter šivalni stroj ali šivanko in nit. Ni nujno, da je srce rdeče, izberemo lahko blago v odtenku, ki se poda v stanovanje obdarjenca. Najprej na karton narišemo obliko srca ter izrežemo, šablono pa položimo na blago, obrišemo in izrežemo. Ponovimo, da dobimo dve enaki obliki. Položimo ju skupaj, da se bosta stikali s »pravo« stranjo, torej tisto, ki bo pozneje na zunanji strani. Oba dela prišijemo skupaj, a pustimo dovolj veliko odprtino, da bomo skoznjo lahko blazino napolnili. Uporabimo vato ali posebno polnilo, ki ga kupimo v trgovini s šiviljskimi pripomočki. Blago obrnemo, napolnimo blazino in odprtino zapremo.

V obliki srca FOTO: Kunchainub/Getty Images

Ljubitelje iger razveselimo z Valetinovimi križci in krožci oziroma križci in srčki. Potrebujemo devet ploščatih kamenčkov čim bolj enake velikosti, kos tršega papirja ali leseno ploščico, akrilno barvo in platneno vrečko. Na pet kamnov narišemo znak X, na preostale pa srčke, na papir ali deščico pa narišemo dve navpični in dve vodoravni črti, s katerimi bomo igralno površino razdelili na deset enakih delov. Pazimo, da so malo večji od kamenčkov. Ko se barva posuši, vse skupaj zložimo v vrečko, jo po želji poslikamo ali napišemo, kaj se skriva v njej, in izvirno darilce je nared.

Valentinovi križci in srčki FOTO: Instagram

Če imamo doma zvitek vrvi, se lahko lotimo izdelave unikatnega podstavka za kozarce. V obliki srca, seveda. Obliko izrežemo iz tršega papirja, ga premažemo z lepilom in nanj začnemo zvijati vrv, najlažje bo od zunaj navznoter. Hitro in enostavno izdelamo tudi Valentinove obeske za ključe. Potrebujemo filc v dveh barvah, šivanko in nit, tudi to v dveh barvah, ni pa nujno, ter obroček, na katerega bomo obesili ključe. Iz filca ene barve izrežemo srce, iz filca druge barve tudi, a naj bo to nekoliko manjše. Slednje prišijemo na večje, okrog po želji dodamo šive kontrastne barve. Izrežemo še tanjši trak, ga prepognemo, da dobimo zanko, prišijemo na vrh srca in skoznjo napeljemo obroček.