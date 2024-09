Odkrito, zakaj ženske ne doživijo orgazma (in kako zadeve izboljšati)

Raziskava o ženskem spolnem vrhuncu je pokazala, da le 25 odstotkov spolno aktivnih žensk tega doživlja redno.

V študijo finskega sociologa in seksologa Osma Kontule je bilo vključenih 7000 žensk in 1000 moških. Odkrila je, da so pripadnice nežnejšega spola med spolnim aktom velikokrat preobremenjene in se zato ne morejo povsem sprostiti, kar je prva in najvišja ovira do spolnega vrhunca.

Ostali najpogostejši razlogi za izmikanje tega so nizka samozavest, stranski učinki zdravil, neujemanje s partnerjem ter slaba stimulacija klitorisa.

FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Spolna terapevtka Vanessa Marin je za Insider nanizala nekaj predlogov, kako te težave odpraviti:

»Osredotočite se na dihanje, morda vam bo pomagala meditacija, uredite misli in predvsem, ne obremenjujte se z malenkostmi ter se pred intimnim aktom izogibajte elektronskim napravam.

Samo pet minut brez teh potrebujejo možgani, da se sprostijo in se osredotočijo na tisto, kar je med rjuhami res pomembno: uživanje na poti do cilja in na cilju samem.«