Obvezno za boljši seks v novem letu

Po zaključku praznovanj in ob začetku novega leta boste morda v naslednjih tednih pogosteje doma. Da si nekoliko opomorete v finančnem, pa tudi družabnem smislu.

To med drugim pomeni, da bosta s panterjem skupaj več kot običajno in da bosta najbrž pogosteje tudi v postelji.

In medtem ko je veliko stvari, katerih v spalnici nikoli ne bi smeli početi, je nekaj, kar bi morali: pogovarjati se.

Seksualna terapevtka Vanessa Marin za Your Tango niza vprašanja glede desetih tem, ki bi jih za boljši seks v letu 2025 morali odpreti.

Užitki

Terapevtka predlaga naslednje vprašanje: »V čem najbolj uživaš med seksom?«

Meni, da razumevanje tega, kar vašemu partnerju prinaša zadovoljstvo, še kako okrepi stopnjo intimnosti med vama.

Fantazije

Vsekakor je sebe in partnerja dobro povprašati o fantazijah:

»Kakšne so in ali obstajajo takšne, ki bi jih želela skupaj raziskati?« To vprašanje lahko odpre nove možnosti za raziskovanje v spalnici.

FOTO: Wirestock/Gettyimages

Pogostost seksa

»Kaj misliš o pogostosti najinih seksi igric?« Vprašanje, o katerem je treba razpravljati.

Vpogled v to, kako pogosto si vaš partner želi seksa, bo pomagal uskladiti pričakovanja in želje glede količine intimnosti.

Želje in pričakovanja

Vanessa predlaga sledeče vprašanje: »Kaj te najbolj vzburja in česa ne maraš?«

Seveda je pomembno dobro poznati medsebojne želje in pričakovanja, kajti to je prvi pogoj za več zadovoljstva med rjuhami.

FOTO: Gettyimages

Eksperimentiranje

»Kaj meniš o preizkušanju novih stvari v spalnici?«

Vprašanje, ki odkriva tisto, kar si nekdo želi in kar bi mu odprlo vrata do večjega užitka.

Čustva

»Kakšno vlogo igra čustvena povezanost v najinem spolnem odnosu?«

Razumevanje čustvenega vidika intimnega akta lahko okrepi vez.

FOTO: Gettyimages

Preteklost

»Ali obstaja kaj iz preteklosti, kar vpliva na tvoje trenutne spolne občutke?«

Razumevanje seksualne zgodovine okrepi povezavo, spodbuja empatijo in lahko pomaga pri premagovanju preteklih travm.

Lokacija

»Kaj misliš o pogovoru o seksu zunaj spalnice?« je še eno vprašanje, ki ga predlaga Marinova in dodaja, da pogovor o seksu nikoli ne bi smel biti omejen na prostor, kjer praviloma pride do intimnosti.

Meje

»Katere so meje, ki jih v seksualnem vidiku nisi pripravljen(a) prestopiti?« Postavitev medsebojnih meja je ključna za spoštovanje drug drugega.

FOTO: Bernardbodo/Gettyimages

Ekipno delo

In na koncu Vanessa priporoča naslednje vprašanje: »Kaj lahko skupaj storiva za izboljšanje najinega odnosa?«

Tak pogovor bo oba spodbudil k sodelovanju, posledica katerega bo boljši seks.