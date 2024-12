Organizatorka razkrila, kaj se dogaja na svingerskih križarjenjih

Za razliko od običajnih turističnih križarjenj obstajajo tudi imenovana aktivna križarjenja, kjer se aktivnosti nanašajo na spolna dejanja.

Kaj se na teh dogaja, je za The Sun zaupala Kate Shelor, ki je več let delala za enega od podjetij, ki ponuja takšne aranžmaje

Kate živi v Las Vegasu, je strokovnjakinja za spolnost in odnose, trenerka intimnih odnosov ter hipnoterapevtka.

Ta znanja so jo pripeljala do sodelovanja z agencijo, ki na poseben način zabava pare. Po nekaj izkušnjah se je odločila spregovoriti, kaj se na aktivnih križarjenjih dogaja in sploh, kaj se dogaja v tako imenovanih rdečih sobah.

Kaj je rdeča soba?

Na tovrstnih križarjenjih je rdeča soba prostor, kjer je zelo živahno.

Opisuje jo kot prijazen prostor za tiste, ki želijo eksperimentirati s svojo spolnostjo v okolju, kjer vlada svoboda. Telefoni in kamere so strogo prepovedani, vhod varuje osebje podjetja.

Te sobe so namenjene samo parom, samskim je vstop dovoljen le, če jih par pripelje s sabo.

Zanje je rezerviran velik prostor na plovilu, v njih so vedno povsem nove vzmetnice, prav tako je na voljo na tone posteljnine.

»Rdeča soba se vsak večer znova pripravi, z vzmetnicami, ki so kar po tleh in prekrite z zaščito. Tu so brisače in voda, vzdušje je okrepljeno s pravo razsvetljavo,« opisuje Kate.

»Gostje lahko aktivno sodelujejo, vendar to ni nujno, lahko preprosto srebajo pijačo in opazujejo dogajanje,« dodaja.

Njeno delo je vključevalo vodenje hipnotičnih seans spolnosti, z namenom, da do 80 udeležencev hkrati doseže vrhunec.

Kaj pa cena?

Ponudnik za paket v kabini s tremi spalnicami na križarjenju po Karibih zaračuna približno 29.000 evrov. Manjša soba, namenjena samo dvema, stane nekaj več kot 2000 evrov.

Agencija za ta denar obljublja svobodo, občutke, za katere stranke niso vedele, da obstajajo, in nore količine zabave.

Se smejo zaposleni zapletati z gosti?

»Enostavno: NE! To je strogo prepovedano in ima, če kdo od zaposlenih pravilo prekrši, resne posledice,« je pojasnila Kate.

Vendar ne pomeni, da do tega nikoli ne pride.

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

Eden od zaposlenih na takšni križarki je povedal, da je druženje posadke z gosti tako običajno, da imajo zaposleni zanj celo poseben izraz:

»Seksanje z gosti imenujemo korenček, goste pa korenčki. Poznamo vse kotičke, ki jih varnostne kamere na ladji ne dosežejo.«