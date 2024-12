Navade, ki najbolj ogrožajo spolno življenje

Vsi si želimo uživati v zdravem in zadovoljujočem seksualnem življenju, vendar nekatere vsakodnevne navade slabo vplivajo na ta segment življenja.

S katerimi mu najbolj škodujete?

Preveč nezdrave hrane

Hitra in vnaprej pripravljena hrana pogosto vsebuje predelane ogljikove hidrate, preproste sladkorje in nezdrave maščobe, ki slabo vplivajo na krvni pretok, na spolno zdravje in posledično na izvedbo med rjuhami.

Preveč soli

Visok vnos soli slabo vpliva na krvni tlak in s tem na libido.

Kronični stres

Stres in tesnoba izčrpata na vseh ravneh. Ko hormoni stresa preplavijo telo, lahko želja po spolnosti popolnoma izgine.

Preskakovanje predigre

Znanost potrjuje, da vzburjenje, ki ga ustvarimo pred seksom, izboljša sam intimni odnos.

Raziskave so pokazale, da so seksualni odnosi daljši in zadovoljivejši, če so vanje vključene različne oblike stimulacije, kot sta oralni seks ali masturbacija.

Pretirana zaposlenost

Če ste ves čas zaposleni z obveznostmi, lahko spolnost naglo izgine s seznama prioritet.

Načrtovanje seksa, čeprav se morda sliši dolgočasno, pomaga, da ta nikoli povsem ne izgine.

Rutina

Seksualna rutina lahko hitro postane dolgočasna. Preizkusita nove položaje, spremenita kraj ali čas za vroče igrice.

Vključitev novosti, kot so masaža ali seksualne igračke, lahko dodatno začini in s tem izboljša intimno življenje.

Zanemarjanje pogovora o spolnosti

Če vas nekaj v seksualnem življenju moti, ali želite poskusiti nekaj novega, je pomembno, da se o tem pogovorite s partnerjem.

Preveč samokritike

Samokritika glede videza ali izvedbe negativno vpliva na samozavest in zmanjša željo po seksu.

Preveč alkohola

Čeprav en kozarec pijače lahko sprosti, prekomerno uživanje alkohola negativno vpliva na spolne funkcije. Ključ je v zmernosti.

Premalo spanca

Dober spanec je nepogrešljiv tudi za zdravo spolno življenje.

Ne pazite na svojo težo

Raziskave so pokazale, da moški z večjim obsegom pasu pogosteje trpijo zaradi erektilne disfunkcije.

Kajenje

Kajenje ima številne negativne učinke na zdravje, dve od njih sta nižji libido in slabša vzdržljivost v postelji.

Kemikalije v tobačnih izdelkih ovirajo pretok krvi, kar lahko povzroči seksualne težave, še posebej pri moških.