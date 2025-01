Občutek, ki se žal pri mnogih ljudeh sčasoma izgubi

Vprašali smo jo, kako glasba vpliva na otrokov razvoj in kako sta z možem iz zakladnice domačih otroških pesmic izbrala tiste najlepše. In ker Manca nikoli ne počiva, razkriva tudi nove projekte, ki ji bodo polnili urnik v letu 2025. FOTO: Igor Modic Verjetno je ta projekt navdihnil vaš zadnji porodniški dopust, kako? Ko sem bila v sedmem mesecu nosečnosti, je Benjamin prišel k meni in rekel: »Začni se pripravljati na projekt otroških pesmic. Letos ga bova posnela.« O njem sva govorila že več kot deset let, v telefonu sem imela napisanih vsaj petdeset naslovov pesmic, a so imele vedno drug...