Naša nekdanja evrovizijska predstavnica: Zakaj me tako mučite!?

Pravi, da ne gre za vrnitev na sceno, saj je bila ves čas dejavna v glasbenem svetu (morda le malo bolj umirjeno kot prej).

Imela je več sodelovanj, njene pesmi so lepo zasidrane na radijskih lestvicah, nastopala je s skupino Xequtifz in redno navduševala na Sladicah.

Zdaj se je vrnila k svojim koreninam, v soul in R'n'B glasbo, in te dni predstavlja novo pesem What You Are. Navdihujočo, kot je tudi prikupna Hannah.

Praznična tradicija ...

Odpiranje daril na božično jutro.

Dan rada začnem ...

Če je le mogoče, z nekaj sončne svetlobe v očeh.

Ko sem na odru ...

Sem popolnoma »v trenutku« in vpijam vso čudovito energijo ljudi in atmosfero prostora.

Vedno znova bi ponovila ...

Ničesar, ker potem to izgubi svoj pomen in privlačnost.

Veseli december ...

Je najlepši čas v letu, ali če zapojem znano božično pesem: »It's the most wonderful time of the yeaaar.« (Nasmeh.)

Nazadnje sem prvič naredila …

Iskreno, nekaj, kar naredim prvič, se mi zgodi skoraj vsak dan. Nazadnje sem denimo prvič pokusila kaki z drevesa pri družinski hiši, ki smo jo pravkar kupili na Krasu.

Zadnje čase pogosto razmišljam ...

O življenju in o tem, kako je dobro zdravje res najpomembnejše, kar imaš.

Vse drugo je le luksuz, kar je čisto v redu, a brez zdravja ne moreš uživati v nobeni od teh stvari.

Dan mi najbolj polepšajo ...

Dobre novice hčerke Astrid, ki se je novembra preselila nazaj v Ameriko, kjer zdaj živi in dela.

Najboljši jajčni liker ...

Je tisti, ki ga pripravlja moj mož – tako odličen je, da bi lahko postal milijonar, če bi ga prodajal. (Smeh.)

Načelo, ki se ga vedno držim …

Imam jih kar nekaj, ampak tisto, ki je verjetno najpomembnejše, je biti hvaležen, ceniti tako velike kot majhne stvari, opaziti, ko ti življenje želi nekaj povedati, in to ceniti, tudi če pride z izzivom – izzivi so za to, da ti pomagajo rasti.

Poskusi uživati v tem, kar imaš tukaj in zdaj.

Slovenščina?

Zakaj me tako mučite!? (Smeh.) Je zelo težek jezik, ki me v pogovorih izda, da nisem iz Slovenije. No, sem pa vseeno uspešno opravila izpit za slovensko državljanstvo!

Zdravljica …

Slovenska himna, ki sem jo že velikokrat ponosno odpela na protokolarnih dogodkih.

Najhitreje me v smeh spravi …

Sarkastičen, suh humor. Seveda, če je dobro dostavljen.

Po navdih se rada odpravim ...

Na koncerte! Glasba in opazovanje nadarjenih umetnikov sta vedno moj največji navdih.

Glasbena vrnitev …

Bi lahko rekli zame te dni, saj spet predstavljam novo glasbo, novo pesem What You Are. Ampak, prosim, ne recimo temu povratek, ker nikoli nisem odšla. (Nasmeh.)

Moja skrita pregreha …

Velik piškot iz slane karamele in čokolade iz Pop's Burgerja v središču Ljubljane. Aja, moj recept! (Smeh.)

Glasba ...

Naredi življenjske spomine posebne.

Božič ...

Praznično okraševanje se zame nikoli ne začne pred 1. decembrom!

Sreča je zame ...

Zdrava družina.

Novoletne zaobljube ...

Prosim, prenehajte si jih zadajati!

Slovenija ...

Ima moje srce.

ZDA ...

»I hope it's great again!« (V prevodu: Upam, da bo spet super!)

Največji kompliment doslej …

Ni samo eden! Vsi komplimenti mojega moža so mi najboljši.

Najljubši kos zimske garderobe …

Res velik »oversize« šal, ki si ga ovijem okoli vratu, da me ne zebe, in sem še vedno videti elegantna.