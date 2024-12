Zakonca združila moči (VIDEO)

Odkar sta poročena, sta Matic in Eva Lorbek odličen tandem tudi v glasbenem svetu. Žena vodje priljubljenega ansambla Zadetek poleg sodelovanja z možem uspešno hodi po samostojni poti, pred prazniki pa sta skupaj ustvarila posebno skladbo z naslovom Zimski ples. »Glasba ima moč, da nas premakne, ogreje srce in poveže ljudi. Prav to je Zimski ples, ki združuje očarljivo melodijo in čustveno besedilo. To ni zgolj pesem – je povabilo na popotovanje skozi čarobnost zime in v čustva, ki nas povezujejo kot ljudi,« strne misli Eva.

Poseben čar refrenu skladbe daje izvedba otoškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Selnica ob Dravi pod mentorstvom Barbare Lešnik Kure. »To ni le pesem, temveč zgodba, ki nas spomni na preproste, a dragocene trenutke: ples v snegu, smeh z najdražjimi in magijo, ki jo prinaša zima,« doda. Eva velja za eno najobetavnejših mladih slovenskih glasbenic. Ni omejena le na eno, ampak se pri ustvarjanju loteva več zvrsti, od klasične do sodobne pop glasbe. V sodelovanju z Maticem je nastal tudi njen novi album Ostani. Njena glasbena pot se je začela v zboru Carmina Slovenica, nato pa je študij glasbe nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor in na Umetniški akademiji v Gradcu. S sodelovanjem v vokalni skupini Cantare, ki se je uveljavila tudi v šovu Slovenija ima talent, je še dodatno razširila svojo glasbeno pot.