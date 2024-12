Igralka Lea Cok: za samozaposleno je bilo to zelo pomembno

V prihajajočem celovečercu Belo se pere na 90, posnetem po knjižni uspešnici Bronje Žakelj, ki je za avtobiografsko delo prejela nagrado kresnik, je prav Lea upodobila njen lik.

Prikupna sogovornica je z nami delila nekaj svojih razmišljanj.

Najljubši spomin iz otroštva?

Ko sem dobila od soseda plakat in avtograme Foxy Teens, pa me je pred prijatelji in mojo sestro, v katero je bil zaljubljen, vprašal: »Kdo je tvoj najboljši sosed?« Jaz pa: »Mercator.«

Spomnim se smeha »starejših«, meni pa ni bilo nič jasno. Bil je pravi mali »roast«!

Postati igralka ...

Zahteva strast, predanost in nenehno učenje. Gre za način življenja, ki ni ravno klasičen … Denimo, v poznem popoldnevu proti večeru se telo vedno bolj upočasnjuje.

Reflektorji ob osmih zvečer na dozi adrenalina ne pripomorejo ravno k upočasnitvi.

FOTO: Igor Modic

Film, ki se ga nikdar ne naveličam ...

Zelena milja (Green Mile).

Posledice?

Je naslov filma, v katerem sem nastopila v vlogi Svetlane. Na setu smo doživeli veliko.

Enkrat smo snemali ponoči zabavo in ta energija je zajela celotno ekipo, kar je vodilo do tega, da smo se družili do jutranjih ur.

Vsi. Igralci. Kamerman. Režiser. Asistenka. Maska. Lučni mojstri ...

Belo se pere na devetdeset ...

Bo čez manj kot leto že na filmskih platnih. V veliko čast mi je bilo stopiti v Bronjine čevlje in zelo sem hvaležna za ta projekt.

Moja zaveznica ...

Je mami. Definitivno. Dober tim sva in si stojiva ob strani.

Anica in grozovitež ...

Je bila gledališka predstava za osnovne šole, ki sva jo uprizarjali s sošolko z akademije, da sva si lahko financirali študentsko življenje.

Gre za gledališko uprizoritev knjige Dese Muck v režiji njene hčere Zale Sajko.

V smeh me vsakič spravi ...

Naša Alice, ki je izredno nagajiva psička.

V Ljubljani ...

Rojena, vzgojena. Lepo mesto je, ker imaš blizu naravo, vsaj malo.

Joga, ker ...

Gre za celostni pristop, namenjen izboljšanju kakovosti življenja.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje ...

Je morda res vstop na akademijo. To je bilo nekaj časa popolnoma tuje in se mi je življenje malo pretreslo, raztreslo, natreslo in korenito spremenilo. (Smeh.)

Sodelovanje z Društvom za kulturo inkluzije ...

Se je zgodilo spontano. Eno leto smo intenzivno sodelovali, zlasti pri športnem programu in festivalu Igraj se z mano, ki je bil letos star osemnajst let in skrbi za inkluzijo vseh otrok pri različnih športnih in kulturnih dejavnostih.

Samozavest?

Je sestavljena iz dveh besed, zato je samozavest zavedanje samega sebe, kar je daleč od samovšečnosti.

Komisija za kakovost ...

Bila sem njena članica med magistrskim študijem na AGRFT.

Umetnost mi pomeni ...

Razkrivanje vzorcev naravnega v izvirni mehanizem, ki ozavešča ljudi in jih duhovno napaja. Gre za mnogovrsten izrazni jezik za dvig zavesti kulture, javnosti.

Če bi lahko, bi živela v letu ...

Ne vem, če bi ravno živela takrat, bi pa bilo zabavno videti starše kot otroke. Torej v leto 1960 bi se malo spustila. (Smeh.)

Drugače pa mi je všeč čas, v katerem sem.

Verjamem v ...

To, da se dobro z dobrim vrača, in misli imajo lahko veliko pri tem, zato verjamem v vztrajno pranje možganov z najboljšimi mogočimi scenariji.

Na ta svet smo poslani ...

Da ustvarjamo in v tem uživamo.

V svojem poklicu …

Spoznavam zakonitosti odnosov in s tem tudi samo sebe.

Glasba, ob kateri zaplešem ...

Latino ritmi me vržejo pokonci!

»Respect« ...

Je ena mojih najljubših pesmi Arethe Franklin, ki sem jo odpela tudi v Kinu Šiška. Prvič pred tisoč ljudmi. Kar nepozabno!

Moja duša je ...

Zelo avanturistična in svobodna, rada se širi z novimi spoznanji.

Sekirca v med ...

Televizijska serija, ki smo jo snemali po covidu-19. Za samozaposleno je bilo to zelo pomembno, da sem se hitro prebila iz tistega šoka.

Iz senčnih obdobij me dvigne ...

Dejstvo, da pridejo v življenju tudi sončna.

Vodilo, ki se ga dosledno držim ...

Delaj drugim tisto, kar želiš, da oni tebi, in delaj sebi tisto, kar želiš, da oni tebi.

Ura je pet popoldne in jaz ...

Se najverjetneje pripravljam na predstavo ali brkljam po računalniku. Poleti pa se

ob taki uri hodi.

Pozimi žarke sonca lovim v dopoldnevih.

Na dolgo kavo ...

Grem rada s sabo.

V letu, ki prihaja, si želim ...

Da bi si lahko vzeli več časa za stvari, ki nam rišejo nasmeh na obraz.