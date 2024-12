Ne le genetika: vse to vpliva na velikost penisa

Ko gre za moški spolni organ, beseda velikokrat nanese na njegovo dolžino. Ta je odvisna od kombinacije genov, natančneje od spolnih kromosomov, ki jih na potomce prenesejo starši. Spolni kromosomi določajo biološki spol in z njim povezane značilnosti.

Moški imajo tako en X in en Y kromosom. Y podedujejo od očeta in vsebuje glavni gen za določitev spola SRY. Ta omogoča razvoj zunanjih in notranjih spolnih organov pri moškem zarodku.

Čeprav Y kromosom omogoča nastanek penisa, ne določa nujno njegovih fizičnih karakteristik, kot sta dolžina in obseg. Ta sta bolj odvisna od X kromosoma, ki ga otrok podeduje od mame ter vsebuje okoli 900 genov - kromosom Y le 90.

FOTO: Biserka Stojanovic/Gettyimages

Še zdaleč ne edino

Vendar to ni edino, kar vpliva na njegovo dolžino, dokajšnjo vlogo pri tem igrajo določene genske mutacije ter drugi dejavniki, od hormonov, prehrane, izpostavljenosti strupenim snovem v maternici.

Hormoni, predvsem testosteron, zlasti med puberteto, vplivajo na rast penisa in na njegovo dolžino v odrasli dobi. Pomanjkanje testosterona v telesu je povezano s skromnejšo dolžino spolnega uda pa tudi z nižjim libidom in erektilno disfunkcijo.

Testosteron je mogoče dvigniti na naravne načine: s pravilno prehrano in gibanjem. Prehrana zlasti otroka v maternici in v zgodnjih letih življenja na vse hormone vpliva celo življenje.

Preskop vnos določenih hranljivih snovi denimo povzroči manjši penis.

Miti o dolžini

Velika stopala in penis

Ne drži. Ne obstaja povezava med velikostjo moškega stopala in dolžino organa. Tudi velikost drugih delov telesa (prstov, dlani, nosa) ne pove ničesar o njem.

Masturbacija in velikost

Samozadovoljevanje nikakor ne vpliva na dolžino. To pomeni, da se pod njenim vplivom moški spolni organ ne bo povečal, pa tudi zmanjšal ne.

Centimetri in poželenje

Raziskave so pokazale, da velikost penisa ni relevanten kazalnik poželenja in višine libida.

Dolžina in rasna pripadnost

Študije so prišle do zaključka, da obstajajo določene razlike med velikostjo spolnega uda pri moških različnih etičnih skupin, a so te razlike zanemarljive.

FOTO: Thinkstock

Moškost in dolžina

In še zadnji pogost, a neresničen mit: moški z daljšim naj bi bili bolj možati. To, da je nekdo spodaj bolj obdarjen, ne pove ničesar o njegovi možatosti.

Zakon povprečja

Povprečna dolžina sproščenega penisa je devet, povprečna dolžina penisa v erekciji pa 13 centimetrov. Dolžina v sproščenem stanju ne napoveduje dolžine med erekcijo.

Večina moških meni, da je njihova moškost preskromna, in ji nekaj centimetrov doda. Prepričanje, da narava do njih ni bila najbolj radodarna, neredko vodi v negotovost ter tesnobo.

Raziskave so pokazale, da skoraj polovica moških ni zadovoljnih s svojo obdarjenostjo, a kljub marketinškim obljubam te z raznimi sredstvi ni mogoče spremeniti.

FOTO: Shutter2u/Gettyimages

Lahko pa je centimetre vsaj navidezno dodati tako, da se otresete morebitnega viška kilogramov in uredite pričesko tam spodaj.

Centimetrov tako res ne bo več, bo pa videti, kot da je organ daljši.

A kot rečeno, dolžina ne definira moškosti in ne obljublja kvalitet v postelji. Triki za to se skrivajo drugje, piše portal Verywell Health.