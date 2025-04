Poslancu vzela besedo, ta že omenja upor, šefica Janševih pa: »Pri tem pa širok nasmeh na obrazu ...«

V državnem zboru poteka seja odbora za kulturo, kjer poslanci razpravljajo o novem zakonu o medijih. Debata je pričakovano ostra.

Ob tem so ogorčeni v opozicijski SDS, kjer so sporočili, da so njihovemu poslancu Andreju Hoiviku odvzeli besedo. To pa zato, »ker je govoril resnico, ki je vlada RS očitno neprijetna. Ko se začne utišanje izvoljenih predstavnikov ljudstva, je to jasen znak, da svoboda govora postaja motnja za oblast. To ni demokracija. To je cenzura.«

Andrej Hoivik in Sara Žibrat. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Omenja upor, cenzuro

Poslanec je ob tem sporočil: »Najprej vas bo vladaRS pozvala k bojkotu, če se z njim ne boste strinjali, vas bo cenzurirala. Mediji bodo z novim totalitarnim medijskim zakonom podrejeni Golobu in Svobodi. Na mestu je upor.«

In kako je to pokomentirala šefica Janševih poslancev Jelka Godec? »Pri tem pa širok nasmeh na obrazu predsedujoče odbora za kulturo Svobodnjakinje Sare Žibrat. Ta iste Sare, ki poziva k bojkotu referenduma 11.5.. Tako si Svobodnjaki predstavljajo in izvajajo demokracijo. Ob tem jim SD in Levica strumno stojita ob strani.«