Pevec Dejan Krajnc objavil hiško, ki jo oddaja: mnogi so se obregnili ob ceno (FOTO)

Slovenski glasbenik Dejan Krajnc, od zdaj tudi član legendarne skupine Agropop, je razveselil sledilce s poletno ponudbo: čez poletje oddaja svojo mobilno hiško na hrvaški obali. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je idejo najprej »testiral«, torej, kaj o tem menijo sledilci, zdaj pa zaradi velikega zanimanja stopa »zares v akcijo,« je navdušeno objavil na svojem profilu na facebooku.

Gre za mobilno hiško za 4+2 osebi v zalivu Porat v kraju Drage, v bližini Biograda na moru. Po njegovih besedah stoji tako rekoč »v« morju, kar je še posebno privlačno za tiste, ki si želijo neposrednega stika z obalo.

Oglejte si fotografije (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Astronomska cena sprožila val odzivov

Krajnc je razkril tudi ceno najema, ki pa je hitro sprožila val komentarjev in kritik. Cena je 300 evrov na dan za enotedensko bivanje oziroma 250 evrov na dan za 14 dni, kar bi zneslo od 1.750 do 2.100 evrov na teden.

Komentatorji na družbenih omrežjih so zapisali, da so cene zares visoke in primerljive z luksuznimi hoteli v tujini.

Po ogorčenem odzivu je Krajnc cene umaknil iz objave, o vseh podrobnostih in rezervacijah pa se bo dogovarjal prek zasebnih sporočil.

FOTO: Chat GPT

Čeprav je cena najema sprožila burne odzive, pa se cene primerljivih mobilnih hišk vzdolž hrvaške obale gibljejo znotraj teh okvirov. V glavni sezoni julij in avgust so nekje od 250 do 450 evrov, veljajo pa za družino (2+2) brez domačih živali, končnega čiščenja ... Odvisne so od bližine morja, jacuzzija, bazena ...

FOTO: Chat GPT

Glasbenik je s svojo ponudbo morda nehote sprožil tudi razpravo o poletnih cenah na Jadranu, ki pa iz leta v leto naraščajo.

Svoje luksuzno stanovanje na Korčuli oddajata tudi Hajdi Jazbinšek z možem Urbanom, ki imata na hrvaškem otoku trisobno stanovanje s teraso in pred stavbo zasebno plažo. V glavni poletni sezoni je za tedenski najem za šest oseb (v stanovanju je toliko prostora) treba odšteti okoli 3000 evrov.

Za oddajanje hiše ob morju se je odločila tudi Katarina Benček, ki je s partnerjem Markom Pavlovićem tik pred tem, da povabi vanjo svoje prve najemnike. Svojo razkošno vilo z bazenom, ki stoji v bližini Pulja, sta poimenovala Villa Olea Vista.

Katarino smo vprašali, koliko bo cena najema. »Nismo še povsem definirali cen, ker še čakava kategorizacijo ter uporabno dovoljenje. Bo pa okvirno 4500 evrov na teden v visoki sezoni za osem ljudi, kar je preračunano okoli 80 evrov na dan na osebo.«

Meni, da bodo vilo najemali predvsem tuji gosti, ker, kot pravi, se Slovenci najbolj zanimajo za podaljšane vikende, kar pa pri njih ne bo mogoče, saj bo vilo mogoče najeti za najmanj sedem noči.