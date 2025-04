Krški policisti so med hišno preiskavo preprodajalcu zasegli prepovedano drogo (FOTO)

Policisti PP Krško so zaradi suma posesti in preprodaje prepovedane droge pridobili odredbo pristojnega sodišča za izvedbo hišne preiskave na naslovu bivanja 41-letnega osumljenca.

Med hišno preiskavo so pri njem našli in zasegli 20 gramov prepovedane droge amfetamini (spid), ki je bila pakirana v manjših zavojčkih in pripravljena za ulično preprodajo. Zasegli so mu tudi manjšo količino prepovedane konoplje.

Zaseženo drogo so poslali v analizo, zoper 41-letnega osumljenca pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.