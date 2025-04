Filmski legendi zaigrali šah: eden je bil Robert Redford, drugi avtor Igre prestolov

Eden največjih hollywoodskih zvezdnikov, igralec, režiser, producent in družbeno angažirani intelektualec Robert Redford se je po šestih letih premora vrnil v novi vlogi. V napetem prizoru 88-letni Redford, ki je tudi izvršni producent serije Dark Winds, igra zapornika, ki igra šah z drugo legendo – avtorjem Igre prestolov, Georgeem R. R. Martinom.

Hollywoodska ikona je po šestih letih odsotnosti s scene oboževalce presenetila z nepričakovano vrnitvijo k igralstvu. Njegov nastop v tretji sezoni serije Dark Winds pomeni pomemben trenutek za vse ljubitelje filma in televizije, ki nas spomni na njegovo izjemno kariero in nesporen talent. Prizor z Martinom naj bi bil na Redfordovo zahtevo posnet na zaprtem prizorišču, kar je njegovi vrnitvi dodalo plast skrivnosti in ekskluzivnosti.

Je zelo družbeno angažiran. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Serija spremlja policiste v 70. letih. Režiser epizode Chris Eyre je za Vulture povedal, da je ideja o nastopu Redforda »lebdela v zraku« že od prve sezone. Izvršni producent in voditelj John Wirth je priznal, da »nikoli ni bil prepričan, ali se bo to zgodilo, dokler se ni«, s čimer je poudaril presenečenje in veselje produkcijske ekipe. »Nikoli si nisem mislil, da bom v življenju prišel do točke, ko bom poznal Roberta Redforda, kaj šele, da bi bil v prizoru z njim,« pa pravi igralec Zahn McClarnon, ki je tudi izvršni producent, povzema poročanje agencij Večernji list.

Hollywoodska ikona

Pred tem se je Redford nazadnje pojavil na platnu v filmu Avengers: Endgame iz leta 2019, kjer je ponovil svojo vlogo iz filma Captain America: The Winter Soldier iz leta 2014. Redford je svojo upokojitev napovedal pred enim svojih zadnjih filmov Starec z orožjem (The Old Man & The Gun) iz leta 2018, a je na premieri za Variety povedal, da je bila napoved njegove upokojitve napaka. »Tega nikoli ne bi smel reči,« je rekel. »Če se nameravam upokojiti, bi se moral tiho izmuzniti od igranja, a o tem ne bi smel govoriti, ker mislim, da pritegne preveč pozornosti na napačen način. Želim biti osredotočen na ta film in igralsko zasedbo.«

V epizodi se je pojavil tudi George R. R. Martin. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

Zvezdnik filma Butch Cassidy in Sundance Kid, v katerem je igral tudi Paul Newman, je hollywoodska ikona, znana po filmih, kot so Taki, kakršni smo bili iz leta 1973, Želo, v katerem je spet blestel z Newmanom, Veliki Gatsby (1974) in Trije kondorjevi dnevi, Moja Afrika Sidneyja Pollocka, Nespodobno povabilo (1993) z Demi Moore, Zelo osebno z Michelle Pfeiffer. V filmu Vsi predsednikovi možje s Faye Dunaway (1976) se je izkazal tudi kot producent.

Eden najbolj cenjenih in produktivnih igralcev kljub številnim nominacijam in približno 50 vlogam nikoli ni dobil oskarja za igro. FOTO: Press Release

V zadnjih letih se je bolj ukvarjal z režijo, Inštitutom Sundance (Sundance Institute), ki ga je soustanovil leta 1981, in produkcijo oddajo, kot sta Dark Winds in The Mustangs: America's Wild Horses. Inštitut Sundance in istoimenski festival sta postala priznana načina za upiranje hollywoodskemu esteblišmentu. Režiserji Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez in Jim Jarmusch so filme, s katerimi so se prebili iz neprepoznavnosti, prikazali prav tam.