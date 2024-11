Noče biti mucek, ampak tiger

Tudi moški od izbranke pogosto pričakujejo v spolnosti več, a so v nasprotju z ženskami pri izražanju želja veliko strpnejši in zmernejši. Ker vam izbranec morda prikriva kakšna pričakovanja, vam v naslednjih vrsticah razkrivamo tista, ki so jih izpovedali najpogumnejši.

Ne, ne motita jih celulit in zaobljen trebušček.

Ljubkovalno ime

Moški nimajo nič proti, če jim rečete srček ali mucek, a v postelji raje slišijo tiger ali Tarzan. Če se ženske nanje med strastnimi trenutki obračajo z ljubkovalnimi imeni, se počutijo manj možato. In sla jim upade.

Pretvarjanje

Ne gre samo za hlinjenje orgazma, veliko moških se počuti izigranih, ko po nekaj mesecih strastnega razmerja ugotovijo, da seks partnerici vendarle ne diši tako zelo. Če je njen spolni nagon manjši, bi to raje izvedeli takoj, presenečenj na tem področju ne marajo.

Higiena

Tako moški kot ženske imajo svoj vonj, feromoni imajo vsekakor pomembno vlogo, a vseeno je osebna higiena nekaj obveznega. Tako zgoraj kot spodaj. Poleg neprijetnega vonja je še posebno odbijajoče, ko se med dlačicami in tam okoli najde košček toaletnega papirja, kdo ve, koliko star.

Neenakost

Če se moški potrudi in v postelji stori vse, kar bi ženska rada, tudi sam upa, da se mu izpolni kakšna želja. Sodeč po anketah moške prizadene zavračanje oralnega seksa, še najbolj pa jih boli, če ženska njihov penis obravnava kot neužitno korenje. Če ve, kako se igrati z njihovim korenjakom, so presrečni, če pa ne ve in partnerju ne želi prisluhniti, je bolje, da oralni seks takoj zavrne, pravijo.

Popravljanje

Ni narobe, če ženska moškemu pokaže, kaj ji je všeč, ga vodi, spodbuja, mu šepeta ... Če pa to preraste v nenehno popravljanje, usmerjanje in ukazovanje, saj ji nikoli ni nič všeč, moški izgubi samozavest pa tudi voljo, da bi zadovoljeval nekoga, ki je večno nezadovoljen.

Primerjanje

Morda je imela nešteto ljubimcev, a moški si o tem ne želi poslušati, še manj pa si želi primerjav z njenimi bivšimi, sploh če so bili očitno boljši. Vsi radi živijo v prepričanju, da so prvi in edini, ki so kdaj zadovoljili svojo drago – zato o bivših vse dobro, a ne v postelji.