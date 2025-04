Obsmrtna doživetja nas zaznamujejo, v njih uzremo preteklost in prihodnost

Pričevanja o obsmrtni izkušnji kažejo, da se ljudje po njih spremenijo - manj se bojijo smrti in verjamejo v posmrtno življenje. Bolj se zanimajo za duhovnost, premišljujejo o smislu življenja, sprejemajo in ljubijo druge in sebe, cenijo običajne reči, upade pa jim zanimanje za lastnino in osebno moč. Lahko se jim razvijejo paranormalne sposobnosti, uvidi v prihodnost.

Obsmrtno doživetje je eksistencialna kriza in življenjska lekcija hkrati; omogoči nam zavestno doživeti razsežnost, v kateri čas in razdalja ne igrata vloge. V njej lahko uzremo preteklost in prihodnost, izpolnjeni smo in ozdravljeni, izkusimo neomenjeno znanje in brezpogojno ljubezen. Življenjske spremembe izhajajo iz spoznanja, da sta najpomembnejša sočutje in ljubezen do sebe, drugih in narave.

Ob obsmrtni izkušnji ljudje spoznajo, da so vsa bitja in stvari povezani med sabo, da vsaka misel vpliva na nas in na druge, da se naša zavest ohrani tudi po smrti telesa, pravijo guruji.