Šakali in volkovi zdesetkali srnjad v Kortah nad Železno Kaplo

Dolgoletni prijatelj koroških lovcev onkraj Karavank Franc Ekar je bil pred dnevi z gorenjskimi lovskimi tovariši na obisku pri Smrtnikovih v Kortah nad Železno Kaplo.

Tam so se naši vrli lovci sproščeno pogovarjali z zakupnikom velikega lovišča grofov Thurnov, lovcem, pevcem in zamejskim slovenskim politikom Francem Jožefom Smrtnikom, z gozdarskim in lovskim inšpektorjem tega območja in še z nekaterimi strokovnjaki, ki so dolga leta sodelovali v meddržavnem Karavanškem sporazumu o skupni gojitvi jelenjadi na tem območju.

Srečanje lovcev na domačiji Smrtnik v Kortah FOTO: Marjan Toš

Razpršenost jelenjadi povzroča občutno škodo v gozdu.

Bojijo se za gamse

Srečanje je bilo prijetno in vsebinsko bogato. Pravi pravcati alarm pa je na lepem nastal, ko so koroški predstavniki poročali, da imajo na tem območju poleg risa še šakale in volkove. Posledice teh gostov da so namreč že vidne, srnjad je povsem zdesetkana, porazgubili so se divji prašiči, našli so tudi že precej raztrgane jelenjadi ter seveda domače drobnice. Bojijo se, da se bodo na jedilniku zveri slej ko prej znašli še tamkajšnji gamsi.

Kolegi onstran Karavank pa so najbolj zaskrbljeni nad usodo zimskega krmišča za jelenjad v Potoku, na katerem so običajno videvali tudi po 80 glav jelenjadi. Ko pa so se pojavili šakali in volkovi, jih je na krmišču in v okolici ostal le še kakšen ducat. »Preostale živali so se zaradi strahu pred zvermi razkropile po okolici, kar za zimsko obdobje ni dobro, saj razpršenost jelenjadi povzroča občutno škodo v gozdu,« nam je po srečanju zaupal Franc Ekar.